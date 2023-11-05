وظائف شركة جهينة 2023 براتب مجزي والشروط المطلوبة للتقديم

وظائف شركة جهينة 2023 التي يرغب الكثير من المواطنين من المؤهلات المختلفة رجال ونساء يرغبون الالتحاق بها، حيث تعد شركة جهينة واحدة من أهم الشركات المصرية في صناعة منتجات الألبان بأجود الخامات، كما أن وظائف شركة جهينة تعتبر من الوظائف المميزة التي تمنح العاملين رواتب شهرية مجزي مع العديد من الخدمات التي يؤمن بها المواطن نفسه من تأمينات اجتماعية وتأمينات صحية ومكافئات وحوافز، وكلما زادت كفاءة الموظف في عمله كلمه حقق ربح أعلى وتم ترقية لأعلى المراكز، منذ عدة أيام أعلنت الشركة عن فرصة جديدة من الوظائف بمؤهلات مختلفة وفي العديد من التخصصات، ترقبوا معنا لمعرفة المزيد حول وظائف شركة جهينة 2023.

وظائف شركة جهينة 2023

أعلنت شركة جهينة عن فتح باب التسجيل على مجموعة من الوظائف الشاغرة وأكدت الشركة أن قيمة الراتب الشهري تصل نحو 6 آلاف جنيهات شهرياً، حيث كشفت الشركة عن استعدادها خلال هذه الفترة لاستقبال طلبات التسجيل والتي تتم بشكل إلكتروني عبر الموقع المخصص شركة جهينة، أولاً الإطلاع على لائحة الضوابط الأساسية والموافقة عليها ثم الضغط على تسجيل الوظائف، ثم ملء استمارة التسجيل بالبيانات المطلوبة والنقر على إرسال الطلب، والجدير بالذكر أن شركة جهينة تمنح سكن للمغتربين وتقدم للعاملين وجبة غداء، ويحصل العاملين على الإجازات الأسبوعية والإجازات الرسمية كاملة.

شروط التقديم في شركة جهينة