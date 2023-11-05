« أعمل حسابك النور هيقطع في هذا الموعد جهز شمعتك» جدول مواعيد انقطاع الكهرباء في محافظة القاهرة

جدول مواعيد انقطاع الكهرباء في محافظة القاهرة، يبحث المواطنون عن مواعيد جديدة لقطع التيار الكهربائي. كان من المتوقع أن يتم تخفيف الأحمال بعد انتهاء فصل الصيف، لكن في الأيام الأخيرة، فوجئ الكثيرون بانقطاع الكهرباء في منازلهم لفترة تصل إلى ساعتين في بعض المحافظات.

مواعيد تخفيف الأحمال

فعّلت الشركة القابضة للكهرباء في مصر جدولة جديدة لقطع التيار الكهربائي، اعتبارًا من يوم السبت الماضي، بناءً على بيان صدر عن مجلس الوزراء يوضح سبب قطع التيار الكهربائي في مصر.

موعد انتهاء انقطاع الكهرباء

أكدت وزارة الكهرباء أن تنفيذ خطة الحكومة لتعزيز كفاءة قطاع الكهرباء يتم وفقًا للجدول الزمني المحدد، ومن المتوقع أن تنتهي أزمة الكهرباء في مصر بحلول عام 2024.

رفع كفاءة القطاع

تم الإعلان من قبل الحكومة عن خطتها لتحسين كفاءة القطاع وزيادة إمكانيات الإنتاج، بهدف القضاء على انقطاع التيار الكهربائي في مصر وتشمل الإجراءات التالية:

تهدف الزيادة في إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي بفحص حقول جديدة للغاز وتوسيع التعاقدات مع دول أخرى.

تهدف زيادة إمكانيات إنتاج الكهرباء من الفحم إلى إقامة محطات كهرباء جديدة تعمل بأنواع مختلفة من الفحم.

زيادة إمكانيات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة عبر إقامة محطات كهرباء جديدة تستخدم الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

أسباب زيادة فترة انقطاع الكهرباء

أوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء السبب وراء زيادة فترة انقطاع الكهرباء، وأعلن المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن زيادة فترة انقطاع الكهرباء التي بدأت يوم أمس، نجمت عن ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهذا أدى إلى زيادة استهلاك الكهرباء بشكل كبير مع تراجع الطاقة المستدامة من مصادر مثل الرياح والطاقة الشمسية والمائية، وهذا بدوره أدى إلى ارتفاع استهلاك الغاز بكميات تتجاوز المعدل الطبيعي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي هذا السياق، أوضح الناطق الرسمي أن زيادة استهلاك الكهرباء من الغاز تزامنت مع انخفاض كمية الغاز المستوردة من خارج مصر، حيث انخفضت من 800 مليون قدم مكعب غاز يوميًا إلى صفر، أعلن المُتحدث الرسمي أنه تم خفض أعباء الكهرباء مؤقتاً لضمان سلامة تشغيل الشبكة، وسيتم استئناف الوضع الطبيعي عند عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها العادية.

جدول مواعيد انقطاع الكهرباء في محافظة القاهرة

يتم فصل التيار الكهربائي وفقًا للجدول القديم المعتمد في كل منطقة، وتتم إضافة ساعة قبل الجداول المعلنة من خلال الموقع الرسمي لمجلس الوزراء، وذلك على النحو التالي:-

محافظة الغربية

تم تحديث جدول تخفيف الأحمال في محافظة الغربية ليتماشى مع الميعاد السابق لكل منطقة، حيث تمت زيادة مدة انقطاع التيار الكهربائي من ساعة واحدة إلى ساعتين.

محافظة الإسكندرية

تقرر وفقًا لشركة الكهرباء تغيير مواعيد قطع التيار الكهربائي في الإسكندرية، حيث سيتم زيادة المدة من ساعة إلى ساعتين. ستبدأ عمليات قطع التيار الكهربائي في محافظة الإسكندرية في الساعة الحادية عشر صباحًا بدلاً من الثانية عشرة ظهرًا، وستستمر لمدة ساعتين.

محافظة الفيوم

يتم بدء فصل الأحمال من الساعة 12 ظهرًا ويستمر حتى الساعة 12 منتصف الليل لمدة ساعتين بدلاً من ساعة واحدة.

في باقي محافظات الجمهورية

يسري تقليص الأحمال الكهربائية على جميع محافظات البلاد، مع زيادة مدة فصل التيار الكهربائي لمدة ساعتين بدلاً من ساعة واحدة في نفس الأوقات المحددة.