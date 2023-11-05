تعرف على أسرع طريقة لتحضير المقلوبة الشهية بأسهل الخطوات
تعرف على أسرع طريقة لتحضير المقلوبة الشهية بأسهل الخطوات
المقلوبة هي واحدة من أشهر وألذ الأطباق التي تعتبر جزءًا من المطبخ العربي التقليدي، كما تعتبر المقلوبة وجبة متكاملة ذات طعم رائع ومتنوعة المكونات، تقوم فكرة المقلوبة على قلب طبق الأرز مع اللحم أو الدجاج أو الخضروات المفضلة لديك في قدر الطهي ، ومن ثم قلبها بعناية لتقديم طبق فريد وشهي، تتميز المقلوبة بنكهتها الغنية ومذاقها المميز ، فهي تجمع بين نكهة الأرز الناعم واللحم الشهي أو الخضروات المفضلة لديك بالإضافة إلى التوابل العربية التي تساهم في إثراء الطعم والعطر، إن تناول المقلوبة يعد تجربة فريدة ولذيذة ، حيث تتمتع هذه الوجبة بتوازن مثالي من النكهات والمكونات الصحية، إذا كنت تبحث عن وجبة مشبعة وشهية في وقت واحد ، فإن المقلوبة هي الخيار المثالي لك.
طريقة تحضير المقلوبة الشهية
لتتمكن من تحضير مقلوبة اللحم وهي واحدة من ألذ أنواع المقلوبة بطريقة مميزة وصحيحة يجب توفر المكونات الرئيسية الخاصة بهذه الوجبة، حيث تكون المكونات:
- 1 كيلو من اللحم المقطع إلى قطع متوسطة.
- حبتين من البطاطس المقطعة إلى شرائح.
- كأسين من الأرز.
- باذنجان مقطع إلى شرائح.
- حبتين من البصل المفروم.
- بالإضافة إلى زيت نباتي.
- ملح وفلفل حسب الحاجة.
- مكسرات وصنوبر.
خطوات تحضير مقلوبة اللحم
إليك خطوات بسيطة لتحضير طبق مميز وشهي من مقلوبة اللحم الشهيرة والمغذية كالتالي:
- نغسل الباذنجان ونقطعه إلى شرائح متوسطة ونتركه مدة ربع ساعة.
- نحضر وعاء ونضعه على النار، بعدها نضيف إليه قدر كم زيت النباتي ونضيف قطع اللحم ونتركها حتى يتغير لونها.
- نضيف البصل المفروم إلى اللحم مع استمرار التحريك.
- نضيف الملح والفلفل وكمية بسيطة من الماء ونتركه على نار هادئة حتى النضج.
- نقوم بتحضير الأرز وطبخه على نار هادئة.
- بعد ذلك نضع طبقة من مزيج اللحم مع البصل والبطاطس المقلية وفوقه طبقة من الأرز ونقوم بقلب الطبق حتى نحصل على طبق مميز وشهي من القلوبة اللذيذة.