اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السادسة 2023 pdf موعد التسجيل بالدفعة السابعة spa.gov.iq

تتزايد عمليات البحث على جوجل الآن حول اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السادسة 2023 كونها تشكل أهمية كبيرة في ظل الظروف الصعبة، منذ عدة سنوات تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على تخصيص مبلغ من المال للأسر المتضرر لمساعدتهم وتحسين مستوى معيشتهم، وتم صرف 9 وجبات وفي شهر أكتوبر الماضي أعلنت الوزارة عن دفعة جديدة للمواطنين وبالفعل تم استقبال الطلبات ومازال هناك فرصة اخرى للمواطنين أن يسجلون بيناتهم للاستفادة من الدعم المقدم، تابعوا التقرير التالي لمعرفة اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السادسة 2023

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السادسة 2023

تم الكشف عن ظهور اسماء المشمولين بالرعاية الدفعة السادسة الأسبوع الماضي وتم قبول 90 ألف متقدم من الرجال والنساء حسب تصريحات وزارة العمل العراقية، كما نبشركم اليوم بأخبار جديدة تسعد قلوب الكثير من المواطنين، قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإعلان رسمياً عن صرف دفعة جديدة من الرعاية الاجتماعية بعد انتهاء رفع كشوفات الدفعة السادسة وإيداع المستحقات في حساب المشمولين، ومن المقرر أن يتم التسجيل إلكترونياً عبر الموقع التي خصصت الوزارة مظلتي هيئة الحماية الاجتماعية ويجب أن يقوم المواطن بتسجيل البيانات بمنتهى الدقة لأن هناك أشخاص قامت بوضع بيانات غير صحيح وتم رفض طلبها.

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالدفعة السادسة 2023

يحصل المواطنين على موعد صرف الدفعة السادسة عند الحصول على الكشوفات، وأشارت وزارة العمل أن عمليات الصرف للدفعة السادسة بدأت بشكل رسمي في الكثير من المحافظات العراقية بغداد وكربلاء والبصرة والانبار وصلاح الدين يوم الأربعاء الماضي الموافق 1 من نوفمبر 2023 ويستمر الصرف حتى انتهاء رفع الكشوفات وحصول المتقدمين على النتائج، وتأتي عملية الاستعلام على النحو التالي:.