هتاخد 40.000 في الشهر.. وظائف السفارة الأمريكية بالقاهرة للشباب والفتيات وطريقة التقديم .. وظيفة العمر بشروط سهله جداً

وظائف السفارة الأمريكية، أعلنت السفارة الأمريكية في العاصمة المصرية القاهرة عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة، نتيجة لاحتياجها إلى عدد جديد من الموظفين. سنقدم في هذا المقال تفاصيل كاملة حول هذه الوظائف بما في ذلك العناوين الوظيفية المطلوبة، وشروط الوظائف بالإضافة إلى كيفية التقدم لهذه الفرص الوظيفية، تابعونا لمعرفة المزيد.

وظائف السفارة الأمريكية

ذكرت السفارة الأمريكية في القاهرة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت عن حاجتها إلى عدد من الموظفين الجدد، مشيرة إلى جميع التفاصيل المتعلقة بالمسميات الوظيفية والمؤهلات المطلوبة، بالإضافة إلى شروط التقديم على هذه الوظائف.

تفاصيل وظائف السفارة الأمريكية

المسمى الوظيفي لهذه الوظيفة هو مساعد تسويق زراعي، وآخر يوم لتقديم الطلبات هو الثلاثاء المقبل في 31 أكتوبر 2023. المرشح الناجح لهذه الوظيفة سيحصل على راتب سنوي قدره 15300 دولار أمريكي، ما يعادل تقريبًا 472 ألف جنيه مصري، مما يعني أن الراتب الشهري سيبلغ حوالي 39 ألف جنيه مصري. يجب أن يتم العمل في هذه الوظيفة بنظام الدوام الكامل، ما يعادل أربعين ساعة عمل في الأسبوع.

شروط وظائف السفارة الأمريكية

يجب اتّباع عدد من الشروط للتقدم لوظائف السفارة الأمريكية، وتشمل هذه الشروط التالية:

يجب أن يمتلك المتقدم شهادة البكالوريوس.

يجب على المتقدم أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات في مجالات الاقتصاد الزراعي، بالإضافة إلى تجارة السلع. ويجب أيضا أن يكون لديه القدرة على إدارة الميزانية والبرامج، وتحليل وكتابة التقارير حول الأبحاث في مجال التسويق.

من الضروري أن يتمتع المتقدم بمهارة الحديث بطلاقة في اللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى القدرة على الكتابة والقراءة.

كيف يمكن التقدم لشغل وظائف السفارة الأمريكية ص؟

لتتمكن من الحصول على مزيد من التفاصيل حول الوظائف الشاغرة في السفارة الأمريكية وكيفية التقدم لها، بالإضافة إلى متابعة الوظائف التي تتم توفيرها بشكل منتظم من قبل السفارة.