وظائف خالية.. فرصة عمل بمرتبات مجزية تصل إلى 11500 ألف جنيه.. للطلبة والخريجين .. قدم الآن

وظائف خالية، أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن وجود فرص عمل متاحة في إطار مبادرة “توظيف مصر” حيث تُعلن عن فرص عمل في مجالات مختلفة في الشركات المتعددة، وأعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عن توفر فرص عمل في شركة جملة ماركت التي تبحث عن التالي:

وظائف خالية

تبحث الشركة عن تعبئة الوظائف والفرص الوظيفية التالية.

في الوظائف المذكورة أعلاه، يمكن أن يعمل الفرد ككاشير، أو مشرف خدمة عملاء بيع مباشر، أو مسؤول عن المخازن، أو شيف، أو موظف أمن، أو جزار بلدي، أو في خدمات عامة، أو صيانة (سباك، حداد، كهربائي، تكييف، تبريد).

المميزات الوظيفية

مرتبات مجزية.

فرص للترقى.

تأمين اجتماعي.

شروط التقديم

مؤهلات عليا.

مؤهلات متوسطة.

طلبة.

بدون مؤهل «لعمال الخدمات».

موقف واضح من التجنيد للخريجين.

للتقديم يرجى ملئ الاستمارة

https://forms.office.com/r/TzeajxXhtR.

أو الحضور مباشرة في العناوين التالية:

صيغ فرع الزيتون يقع في شارع ترعة الجبل بالقرب من حدائق الزيتون، وهو فرع جملة ماركت الموجود بجوار الفرجاني.

فرع العبور يقع في شارع صلاح سالم الفنجري و يتألف من ٣٤ عمارة.

في حي الهرم، يقع فرعنا على شارع الهرم بالقرب من محطة الكوم الأخضر وأمام معرض عبد الرحيم عمرو.

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