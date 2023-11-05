::لو معاك مؤهل عالي- أو متوسط دبلوم حتى..فرصة شاغرة وظائف البترول يعني فلوس هاتخد مرتب 10000 قدم..تفاصيل

وظائف البترول توفر شركات البترول العديد من الوظائف الخالية للشباب والتي تتوفر في عدة محافظات على مستوى الجمهورية، حيث تتوفر هذه الوظائف للشباب الخريجين فهذه فرصة جيدة للشباب العاطلين عن العمل منذ تخرجهم، فنحن سنوفر الوظائف الخالية مع ذكر الشروط الخاصة بكل وظيفة وقيمة المرتبات المعروضة والخبرات اللازمة لهذه الوظائف إضافة إلى نوع المؤهلات المطلوبة فتابعنا من خلال هذا المقال.

الوظيفة الأولى مهندس إنتاج

توفر شركة البترول الوظيفة الأولى وهي مهنس إنتاج حيث تقع هذه الوظيفة بالمنصورة والدقهلية، وتتوفر ثلاث وظائف خالية من نفس النوع وتحتاج الذكور فقط، وتحتاج إلى الخبرة من عامين إلى خمسة أعوام أما المؤهلات المطلوبة خريجين الهندسة والبترول والتعدين، والراتب الأساسي للوظيفة قابل للتفاوض حيث تتميز هذه الوظيفة بإحتساب الوقت الإضافي بالعمل والتأمينات الإجتماعية والصحية وتوافر المواصلات وبدل التغذية.

الوظيفة الثانية مهندس تشغيل زيوت نباتية وكيماويات

وظيفة مهندس تشغيل مهندس زيوت نباتية وكيماويات بالعامرية والإسكندرية ومصر تحتاج الشركة للذكور فقط، وسنوات الخبرة من خمسة سنوات إلى ثمانية سنوات وتوجد ثلاث وظائف خالية ،وتحتاج مؤهلات التخرج لعمارة الهندسة وهندسة البترول والتعدين وتتميز براتب من 5500 جنيه إلى 7500 جنيه، كما يتم إحتساب الوقت الإضافي وتوفير التأمينات الإجتماعية والصحية وتوافر المواصلات وبدل التغذية.

الوظيفة الثالثة مدير مالي

تتوفر هذه الوظيفة بشركات البترول بالمنوفية للنقل والخدمات البترولية وتتوفر الوظيفة بمدينة العبور والقاهرة ومصر، تحتاج لخبرة من عشرة سنوات إلى خمسة عشر سنوات كما تتوفر وظيفة واحدة خالية للذكور فقط، وتحتاج لمؤهل مالية وقانونية وإدارة مالية والراتب قابل للتفاوض.

الوظيفة الرابعة فني صيانة وميكا نيكا

توفر شركة المنوفية لنقل الخدمات البترولية هذه الوظيفة والتي تتوافر بمدينة العبور والقاهرة ومصر، كما تحتاج الخبرة من سنتين إلى عشرة سنوات وتوجد ثلاث وظائف خالية للذكور فقط، كما تجتاج لخريجي الصناعة والزراعة والميكا نيكا للسيارات، الراتب الأساسي للوظيفة يبدأ من 2000 جنيه إلى 7000 جنيه.

الوظيفة الخامسة مهندس ميكانيكا سيارات

توفر شركة المنوفية للنقل والخدمات البترولية الوظيفة بمدينة العبور والقاهرة ومصر تحتاج لخبرة من ثلاث سنوات إلى عشرة سنوات، وتتوفر وظيفتين تحتاج خريجين صناعة وزراعة وميكانيكا السيارات والراتب الأساسي يكون من 5000 جنيه إلى 15000 جنيه.