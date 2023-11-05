الاستعلام عن منحة العمالة الغير المنتظمة 2023 يمكن تكون من نصيبك

يبحث الكثير من المواطنين عن الهجرة إلي خارج البلاد اعتقادًا منهم أن الهجرة ستوفر لهم حياة كريمة بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد بسبب جائحة كورونا والحروب العالمية فتعمل الحكومة على توفير حياة لتحسين مستوي معيشتهم من خلال الالتحاق بأحد الوظائف.

رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2023:-

أعلنت وزارة القوي العاملة عن منحة العمالة غير المنتظمة عبر الرابط الالكتروني للتسهيل على المواطنين وتقديم الدعم الاقتصادي لهم وذلك بإتباع الخطوات الآتية:

• الدخول إلي الموقع الرسمي لوزارة القوي العاملة من هنا.

• الضغط على “تسجيل الدخول”.

• الضغط على منحة العمالة غير المنتظمة في الصفة الرئيسية.

• القيام بإدخال البيانات المطلوبة الخاصة بالمتقدم بطريقة صحيحة مثل الاسم بالكامل والرقم القومي وتاريخ الميلاد والحالة الاجتماعية والبريد الالكتروني ورقم الهاتف.

• أن يقوم المتقدم بتحديد وسيلة التواصل معه عبر البريد الالكتروني أو الهاتف.

• مراجعة كافة البيانات التي قام المتقدم بإدخالها والتأكد من صحتها.

• الضغط على “استعلام”.

• الانتظار حتى تظهر النتيجة.

شروط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2023:-

أصدرت وزارة القوي العاملة مجموعة من الشروط الخاصة بتسجيل منحة العمالة غير المنتظمة والتي تتمثل في الآتي:

• أن يكون المتقدم يحمل الجنسية المصرية ومقيم بشكل دائم في جمهورية مصر العربية.

• أن يكون المتقدم يعمل في أي جهة أو يمتلك حرفة تحقق له دخل ثابت.

• أن يكون للمتقدم حساب في احد البنوك وتقديم صورة من كشف الحساب الخاص به في البنك.

• أن يقوم المتقدم بتقديم صور شخصية له تكون حديثة.

• أن يقوم المتقدم بتقديم نسخة من شهادة الميلاد.

• أن يقوم المتقدم بتقديم نسخة من بطاقة الرقم القومي.

• أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن ثمانية عشر عامًا.

• تقديم صورة من استمارة التقديم وطباعتها.