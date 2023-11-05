مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 42 الجزء الثاني كاملة على قناة ستار تي في star tv

أصبحت الدراما التركية في الآونة الأخيرة منتشرة بشكل كبير في وطننا العربي، حيث لا يخلو بيت من وجود أحد أفراده يشاهد المسلسلات التركية، فالدراما التركية حققت نجاحًا منقطع النظير، وأقصد بالتحديد مسلسل الطائر الرفراف، الذي انتشر بسرعة كبيرة، وحقق نسب مشاهدة عالية جدًا في الوطن العربي، وذلك كان حافز قوي دفع صُنّاع المسلسل لعمل جزء ثاني منه، تابعوا معي باقي التفاصيل.

احداث مسلسل طائر الرفراف الحلقة 42 الجزء الثاني:-

أصبحت مشاهدة حلقات مسلسل طائر الرفراف جزء لا يتجزأ في حياة متابعيه، فهم ينتظرونه بشكل يومي لمعرفة الأحداث المثيرة، والمشوقة له، فتدور أحداثه في إطار شيق حول بعض المشكلات التي تواجه أبطال العمل، وأهم عامل يجذب المتابعين له هو قصص الحب التي تدور بين ابطال المسلسل والصداقة التي تجمع بينهم أثناء سير العمل، والمشاكل التي تواجههم في حياتهم، ويعمل ابطال المسلسل علي حل هذه المشاكل، كما أنه يحكي قصة عائلة تعيش في اسطنبول، تواجههم تحديات كثيرة يحاولون حلها.

أهم القنوات الناقلة لمسلسل طائر الرفراف والترددات الجديدة لها:–

أصبحت القنوات في الوطن العربي تتسابق على شراء حقوق بث المسلسلات التركية، التي حققت نجاح باهر في سنوات قليلة، مما يجذب المتابعين لمتابعة هذه القنوات، والمميز في متابعة هذه القنوات أنها تقوم بدبلجة المسلسل للغة العربية، ومن ضمن هذه المسلسلات مسلسل طائر الرفراف، الذي يتم بث حلقاته في العديد من القنوات من أهمها:

قناة MBC4 وهي من أوائل القنوات التي تجتذب جزء كبير من المسلسلات التركية لإذاعتها عليها.

ترددها هو: 1938.

– معدل الاستقطاب: عمودي.

– معامل تصحيح الخطأ: ¾.

– معدل الترميز: 2750.

قناة Star TV، وهي أيضا تقوم بعرض المسلسل.

– ترددها هو: 10922.

– معدل الاستقطاب: عمودي.

– معدل الت7500.