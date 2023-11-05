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“اعرف قبل اى حد”.. شروط التقديم في مجلس الدولة دفعة 2023 والموعد النهائي لسحب وتسليم الملفات
يهتم الكثيرون في العالم العربي حول ما يخص وظائف القضاء فهي تمنحك الكثير من المميزات الحصرية والاجتماعية، حيث يتم الاهتمام بالتقديم في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2023 وذلك للجميع من خريجي كليات الشريعة والقانون والحقوق والشرطة، وذلك دون فرق فيمكن للجميع التقديم سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا، وفيما يلي شرح مفصل لكل ما يخص هذه الوظائف.
ما هى شروط التقديم فى وظائف مجلس الدولة 2023؟
- يجب ألا يقل تقدير المتقدم التراكمي عن الدرجة الجيدة.
- و أن يكون عمر الشخص أقل من 30 عامًا في تاريخ انتهاء التسجيل الإلكتروني.
- كما يجب على الشخص الراغب في التقديم أن يكون لديه كلاً من الأهلية والصلاحية والكفاءة اللازمة لتولي ما يخص الوظيفة القضائية.
- و يتعين عليه أن يجتاز المقابلة والاختبارات من قبل المجلس المختص.
- كما يجب على الشخص أن يثبت لياقته الطبية وذلك يكون عبر اجراء بعض من التحاليل والفحوص من التي تحددها الجهات المختصة في مجلس الدولة.
ما هو موعد سحب ملفات التقديم فى مجلس الدولة ؟
- حيث يجب استلام الملفات للبدء في عملية التقديم خلال الفترة من 11 نوفمبر إلى نهاية الدوام في 19 نوفمبر 2023.
- ومن ثم يتم تقديم جميع المستندات الخاصة بك خلال الفترة من 2 ديسمبر إلى نهاية الدوام في 10 ديسمبر 2023.
- ويكون عليك الالتزام بالمواعيد المحددة لكل جامعة والتي يتم نشرها عبر وحدة التوثيق الإلكتروني للمجلس الدولة.
ثم يكون عليك في هذه الخطوة دفع مبلغ 1500 جنيه مصري باستخدام الكود المؤسسي الخاص بمجلس الدولة.