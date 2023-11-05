“سامسونج ولا توشيبا”.. تعرف على أفضل شاشة في مصر لعام 2023 بشهادة المستخدمين

الجميع بشكل يومي يجد في امره كثير من الحيرة في مصر، فدائمًا ما يجد مقارنة قوية بين ماركتين من أشهر ما يكون في سوق الأجهزة الكهربائية في مصر، وتكون هذه الماركات هي سامسونج وتوشيبا واليوم معاً نتعرف على جميع المواصفات، الأداء، والأسعار والتي تخص هذه الشاشات المميزة.

من الأفضل شاشات سامسونج أم توشيبا 2023؟

في البداية يمكننا القول بأن شاشات سامسونج العالمية يحبها الجميع، كما أنها تُعرَف بجودتها العالية للغاية ودقتها في الصورة، ويمكن أن يكون بشكل كبير من الصعب العثور على بعض من مراكز الصيانة الخاصة بها وذلك بعد الشراء، ويكون بالإضافة إلى ذلك، فتكون فترة الضمان تعتبر عيبًا فهي قصيرة للغاية و تمتد لمدة عامين فقط ضد ما يعرف باسم عيوب التصنيع.

بينما شاشات توشيبا العربي في العالم كله وبشهادة الجميع تقدم أداءً جيدًا وبأسعار مميزة، فيكون على الرغم من أنها قد لا تصل إلى مستوى دقة شاشات سامسونج الا انها المفضلة للجميع في مصر، وما يميز جميع اصدارات شاشات توشيبا العربي هي خدمة ما بعد البيع الممتازة والمريحة للجميع، حيث يمكن أن تمتد فترة الضمان الخاصة بها إلى اكثر من خمس سنوات وتتوفر لها مجموعة واسعة من مراكز الصيانة المعترف بها، كما يُفضل شراء شاشة توشيبا بالتحديد للحصول على أفضل أداء بين مجموعة منتجات توشيبا العربي، والتي تدخل ضمن مجموعا تورنيدو وTCL.