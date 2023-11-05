طرح شقق كاملة التشطيب في 11 مدينة جديدة لمحدودي الدخل الكل هياخد شقق

يقوم العديد من الناس بالبحث عن تفاصيل طرح شقق الاسكان من قبل وزارة الاسكان والمرافق الاجتماعية حيث أنه تم تخصيص شقق الاسكان الاعلان الجديد لمحدودي الدخل حيث يعتبر الإعلان الـ18 شقق الاسكان الاجتماعي لمعرفة المزيد من المعلومات حول شقق الاسكان الاجتماعي وتفاصيل الإعلان رقم 18 في المدن الجديدة تابعوا معي هذا المقال.

مساحات شقق الاسكان الاجتماعي رقم 18:-

تم طرح الإعلان عن شقق الاسكان الاجتماعي بمساحات جيدة جدا وهناك شقق مساحتها 75 م وشقق مساحتها 90 م مع العلم أن الإعلان رقم 18 سوف يكون بنظام التمويل العقاري على هيئة أقساط شهرية يمكنك التعرف على طرق السداد والتقسيط لشراء الإسكان الاجتماعي من خلال السطور التالية:

● مقدم 15 الف جنيه للوحدة ذات المساحة 75م.

● مقدم 22 الف جنيه للوحدة ذات المساحة 90 م.

● عندما يتم تسليم شقق الاسكان عليك سداد 10% وتقسيط باقي تكلفة الشقة ال 90% بنظام التمويل العقاري اي بالتقسيط على 30 سنة كحد اقصى.

شروط الحصول على شقق الاسكان الاجتماعي:-

هناك عدة شروط تم وضعها من قبل وزارة الاسكان والمرافق الاجتماعية ليتم الحصول على شقة في الاسكان الاجتماعي رقم 18 ويمكنكم التعرف على الشروط من خلال النقاط التالية:

● يجب على المتقدم ان يكون مصري الجنسية.

● يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما ولا يزيد عن 50 عاما.

● يجب سداد المقدم لحجز شقق الاسكان الاجتماعي بمبلغ الحجز المطلوب.

● لا يمكن للمتقدم التقديم على أكثر من وحدة سكنية في نفس الاعلان.

● يجب الا يتجاوز قيمة الدخل الشهري للمتقدم عن 8000 جنيه للمتزوج و 6000 جنيه للأعزب.

● يجب توافر مع المتقدم دليلا يثبت إقامته في المحافظة التي يتوافر بها الوحدة السكنية التي يرغب التقديم فيها وتوفر وظيفة له بهذه المحافظة.

● يجب عدم تخصيص وحدة سكنية او قطعة ارض سكنية للمتقدم بشقق الاسكان الاجتماعي أول أسرته في المدن الجديدة والمحافظات.