هتسافر ببلاش يابن المحظوظة.. عاجل قرار من هيئة السكك الحديدية ل ٤ فئات سوف تعفى من دفع التذاكر وتكون مجانا لهم .. الفئات الممنوعة من دفع تذكر القطار في مصر

الفئات الممنوعة من دفع تذكر القطار في مصر، تلتزم الحكومة بتقديم الدعم الضروري لجميع مواطنيها بهدف تخفيف العبء عنهم ومواجهة التحديات الاقتصادية الشديدة، وفي هذا السياق، فإن النقل العام، سواء كان عبر القطارات أو المترو، يُعتبر وسيلة هامة تخضع للرعاية الكاملة من قِبل الحكومة. وقد قررت الحكومة أيضًا تقديم مساعدات مالية لفئات معينة، واتُخِذَ قرارٌ بمنح حق الركوب مجانًا لبعض الفئات المحتاجة، نحن نسعى من خلال هذا المقال إلى توضيح هذه الفئات بشكل دقيق، لكي يتسنى لكم فهمها بشكل جيد. وتأتي هذه الخطوات كجزء من جهود الحكومة لدعم المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

الفئات الممنوعة من دفع تذكر القطار في نصر

عند تجاوز سن الـ70، يُسمح لكبار السن بالاستفادة من تذكرة مجانية في القطارات بشرط تقديم بطاقة الهوية الشخصية. يوفر هيئة السكك الحديدية تسهيلات مهمة للأشخاص الذين يواجهون تحديات صحية، حيث يوفر بطاقات ذكية مجانية للأشخاص المصابين بمرض السرطان ومرافقيهم. بالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، يمكنهم الاستفادة من الركوب المجاني في قطارات الدرجة الثانية. هناك أيضًا إعفاءات لمرضى الصم والبكم وذوي الاحتياجات الخاصة.

الفئات التي سوف تدفع نصف التذكرة

تهانينا الحارة، ستسافر ببلاش أخيرًا! هيئة السكك الحديدية أعلنت عن قرار جديد يعفي أربعة فئات من دفع تكاليف التذاكر ويجعلها مجانية لهم. هناك فئات محددة ستستفيد من خصم نصف قيمة التذكرة في نفس السياق، وتشمل ذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقيهم، بشرط أن يكون لديهم إثبات من وزارة التضامن الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم خصم نصف قيمة التذكرة أيضًا لأسر الشهداء والمصابين من قواتنا المسلحة، وللأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و10 سنوات.