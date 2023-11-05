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“لعشاق القهوة”.. تعرف على عروض بن العميد المميزة في الكويت اليوم 2023
ماركة بن العميد للقهوة في الكويت بشكل خاص يفضلها الجميع ويرغبون في الشراء منها بشكل يومي، حيث يُعتبر هذا النوع من البن مرمزًا للتميز في المنزل الخاص بك، فهو يمنحك مستوى عالي للغاية من الخدمة والجودة للجميع من عاشقي القهوة، فإذا كنت تبحث عن مجموعة من أفضل العروض التي تخص شراء القهوة وأصناف البن ذات الجودة العالية في السوق الكويتية السوم نمنحك نشرة تفصيلية حول أفضل الأسعار والعروض المميزة لبن العميد.
ما هي اسعار بن العميد اليوم في الكويت ؟
تقدم جميع فروع بن العميد المنتشرة في جميع أنحاء الكويت مجموعة مميزة للغاية من منتجات القهوة بأسعار تناسب الجميع والتي تكون كما يلي:
- فيمكنك اليوم الاستمتاع بتذوق القهوة التركية بسعر 1.750 دينار كويتي فقط، وتعد هذه القهوة محمصة ومن أفضل ما يقدمه العميد ويمكنك اختيار إضافة الهيل الفوّاح حسب رغبتك.
- كما الحصول على القهوة الفرنسية من بن العميد بسعر جيد للغاية والذي يكون ضمن العرض وهو 1.750 دينار كويتي.
- يمكنك شراء قهوة كوفي نيلا من بن العميد ومزيج من قهوة شقراء عالية الجودة مع نكهة مميزة ومبيض القهوة بسعر وهو 6.600 دينار كويتي.
- القهوة الأمريكية المفضلة للجميع وتكون تجربة ذات مذاق سلس وخفيف، فيمكنك الحصول عليها بسعر 5.600 دينار كويتي.
- ويمكنك الحصول على القهوة العربية المميزة بسعر 5.600 دينار كويتي وذلك يكون ضمن العروض لهذا الشهر.