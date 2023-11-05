“سعره وصل السماء”.. زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم في السعودية

أظهرت بعض من التقارير الإخبارية و الاقتصادية أن أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية شهدت تصاعدًا في سعر الجرام بالمقارنة مع تعاملات يوم الخميس الماضي، ونظراً لأهمية هذا المنتج فأنت اليوم سوف تتعرف على كل ما يخص سعر الذهب وتفاصيل كاملة تخص أسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودي.

سعر جرام الذهب الآن بالريال السعودي

شهدت أسعار الذهب منذ بداية منتصف هذا الأسبوع ارتفاعًا كبيرًا في جميع الأنحاء وقد تجاوز الثلاثة ريالات سعودية، ومن ثم عادت إلى مستوياتها المختلفة يوم الأربعاء ومن ثم ارتفعت من جديدة، ولكن بوتيرة أبطأ من ارتفاع سعر الجرام في منتصف الأسبوع ويكون سعر الذهب اليوم كما يلي:

اليوم قد بلغ سعر الذهب عيار 24 بالريال السعودي 239.74 ريال للجرام مقارنة بسعر 238.88 ريال سعودي في تعاملات اليوم السابق.

أما سعر الذهب عيار 22 بلغ 220.08 ريال سعودي للجرام.

كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 في السعودية 209.77 ريال سعودي وفقًا لأحدث بيانات تداول الذهب.

و سعر الجرام من الذهب عيار 18 بلغ 179.81 ريال سعودي في تعاملات اليوم.

فقد بلغ سعر الأوقية من الذهب في السعودية 7457 ريال سعودي.

كم يكون سعر الجنيه الذهب في السعودية؟

تكون الأسعار اليوم للعملات الذهبية المختلفة التي بحث عنها الجميع في المملكة العربية السعودية هي كما يلي:

فيكون سعر الجنيه الذهب الانجليزي من عيار 22 قيراط وزن 8 جرام بلغ 1808 ريال سعودي.

ويكون سعر الليرة الذهب التى تكون من عيار 22 قيراط وزن 7.2 جرام وصلت إلى 1630 ريال سعودي.

أما الجنيه الذهب عيار 21 قيراط وزن 8 جرام، سجل اليوم سعرًا قدره 1720 ريال سعودي.