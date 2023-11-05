Pdf كشوفات أسماء المقبولين في وزارة الدفاع بصفة جندي عبر الموقع الرسمي للوزارة 2023

يرغب المتقدمين العراقيين التعرف على كيفية تحميل كشوفات أسماء المقبولين في وزارة الدفاع بصفة جندي في عموم دولة العراق حيث أتاحت الوزارة خدمة الحصول على نتائج المقبولين في صفوف الجيش العراقي بعد توفير جميع الالتزامات والشروط المطلوبة كذلك أتاحت الوزارة خدمة الاستعلام عن أسماء المقبولين بكل سهولة بدون الذهاب إلى مقر الوزارة لذلك سوف نوضح للجميع اليوم الطريقة الصحيحة من أجل الحصول على جميع كشوفات المقبولين في الجيش العراقي بصيغة pdf.

Pdf كشوفات أسماء المقبولين في وزارة الدفاع بصفة جندي 2023

أعلنت وزارة الدفاع العراقية بأنها على وشك الانتهاء من رفع أسماء المقبولين بصفة جندي في الوزارة كما يمكن الموافقة على طلب تلك الالتحاق بعد اكتمال جميع المستندات والأوراق المطلوبة للحصول عليها بكل سهولة لذلك سوف نوضح للجميع اليوم الطريقة الصحيحة بالخطوات كالتالي بكل التفاصيل المتعلقة بها في العراق:

أولاً على المتقدم دخول موقع وزارة الدفاع العراقية.

ثم بعد ذلك عليك اختيار طلب أسماء المقبولين في صفوف الجيش العراقي.

باستخدام القائمة الرئيسية عليك اختيار طلب تحميل كشوفات أسماء المقبولين في صفوف الجيش.

ثم بعد ذلك عليك البحث على الاسم المراد البحث عنه في عموم دولة العراق.

ما هي شروط الموافقة على طلب الالتحاق في الجيش العراقي