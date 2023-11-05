“قدم قبل اي حد”..تعرف على مواعيد التقديم في وظائف النيابة الإدارية 2023

في عام 2023 شهدت وظائف النيابة الإدارية اهتمام كبيرة للدخول في الوظائف الخاصة بها، حيث أعلنت النيابة الإدارية عن فتح باب التقديم لوظائف معاون نيابة إدارية للخريجين الجدد، والتي يكون من المنتظر أن تبدأ فترة التقديم في الأسبوع المقبل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للنيابة و يتعين على الجميع من المتقدمين التقديم وفقًا للشروط والضوابط التي وضعتها النيابة، وفي السطور التالية سوف يمكنك متابعة جميع هذه التفاصيل عن وظائف النيابة الإدارية.

ما هى مواعيد تقديم النيابة الإدارية؟

سيكون بإمكان الجميع من المتقدمين للنيابة الإدارية التقديم للحصول على هذه الوظائف من خلال الموقع الرسمي في الفترة التي تكون من 11 نوفمبر 2023 حتى 24 نوفمبر 2023، كما يجب على الأشخاص المتقدمين التأكد من كتابة جميع بياناتهم بشكل صحيح ويتعين عليهم طباعة وثيقة التعريف الخاصة بهم من الموقع الرسمي الخاص بالنيابة الإدارية.

ومن المنتظر أن يتم سحب وتقديم الملفات المستندة المطلوبة والموضحة على الموقع الإلكتروني بدءًا من 16 ديسمبر 2023 حتى 10 يناير 2024، وسيتم ذلك فقط في مقر النيابة الإدارية الموجود والمعلوم للجميع بمدينة 6 أكتوبر – ميدان النجدة، وتكون مواعيد السحب والتقديم كل يوم بداية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية والنصف عصرًا.

ما هي شروط التقديم في النيابة الإدارية ؟

1. ان يكون عليك تقديم وثيقة التعارف التي تمت طباعتها من الموقع الإلكتروني بعدد 5 صور فقط.

2. ثم تم تقديم جميع المستندات المطلوبة المذكورة رسمياً على الموقع الإلكتروني.