محبي ومتابعي مسلسل البيت بيتي وعشاق الدراما المصرية بشكل عام على أتم الاستعداد للجزء الثاني من المسلسل الذي من المتوقع عرضه على منصة شاهد في نهاية شهر نوفمبر الحالي ويشارك في بطولة الجزء الثاني من هذا المسلسل الذي حقق نجاحاً عظيماً في الجزء الأول في عام 2022 نفس الأبطال بالإضافة إلى الفنان أحمد بدير الذي يظهر في دور جديد.

موعد عرض مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني

يتساءل الكثير من الناس المحبين للدراما المصرية ومشاهدة المسلسلات عن موعد عرض مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني:

انتهى فريق عمل مسلسل البيت بيتي من تصوير مشاهد الجزء الثاني بعد أن حقق نجاحاً عظيماً في الجزء الأول وكان من المقرر أن يتم عرض المسلسل خلال شهر أكتوبر الماضي، تم تأجيل عرض المسلسل الجزء الثاني على أن يكون يوم الأربعاء الموافق 26 نوفمبر 2023 على منصة شاهد.

قصة مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني

بعد أن قمنا بالتحدث عن موعد عرض مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني سنقوم بالتحدث عن قصة المسلسل وذلك للتعرف عليها ومتابعتها لكل عاشقي المسلسلات الدرامية المميزة، حيث أنه يضم نخبة مميزة من الفنانين وقصة المسلسل هي:

دارت أحداث مسلسل البيت بيت في إطار الكوميديا والرعب حيث يضطر “بينو” العودة إلى القاهرة بعد غياب سنين طويلة بهدف تسوية ميراث من جده، سيصاب بينو بالصدمة عندما يعرف أنه ما يرثه سيؤدي به إلى المغامرات المرعبة ويجد نفسه في مواجهة الخطر التي تسكن القصر، يلجأ بينو إلى الاستعانة بأصدقائه المقربين وهم راكيري ونوران وعلاء.