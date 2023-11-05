“قدم دلوقتي “.. الحكومة تقرر مواعيد طرح منحة العمالة غير المنتظمة 1000 جنيه

لجميع المهتمين بهذا النظام والقبض الشهرى، فقريبًا سيتم الإعلان بشكل رسمى حول موعد صرف منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة والتي تكون في إطار دعم المعيشة من قبل وزارة القوى العاملة، كما أن هذا الأمر يأتي في إطار توجيهات مباشرة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث سيكون هذا القرار بشكل عام بداية قوية و مرتقبة لإنشاء صندوق الطوارئ الخاص بدعم العمالة غير المنتظمة في جميع المحافظات المصرية.

ما هو موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة ؟

أعلنت بشكل رسمى بعد طول انتظار وزارة القوى العاملة عن كل ما يخص منحة قيمتها 1000 جنيه والتي تكون لصالح العمالة غير المنتظمة في عام 2023، حيث سيتم إجراء ما يعرف بعملية الصرف بصفة رسمية خلال الفترة القادمة في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، والصرف يكون وفقًا للمسؤولين عن هذه المنظومة وقد تم البدء في ما يعرف باسم مجهود جارٍ ومخصص لفحص الطلبات المختلفة من التي تم تقديمها مباشرة لوزارة القوى العاملة وهذا يكون فقط من أجل صرف هذه المنحة للعمالة غير المنتظمة سريعاً.

ما هى شروط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة ؟

في البداية ينبغي على الشخص المتقدم أن يكون مواطنًا عربيًا أو يكون مقيمًا داخل البلاد، ويجب عليه أيضاً أن يكون فقط في سن الرشد اي يبلغ عمر 18 سنة.

هذا بالإضافة إلى ذلك، يتعين على المتقدم أن يكون يعمل بنظام ساعات غير منتظم.

وعلى المتقدم الحرص على تقديم بطاقة هوية سارية المفعول وفي حال كان لديه عمل سابق، فهنا يجب عليه تزويد الشهادة الرسمية من التي تثبت عدم الانتظام في العمل من قبل صاحب العمل.