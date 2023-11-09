“غرامة وحبس فوراً”.. اوعى تسمي عيالك كدا الحكومة تحذر من تسمية الأبناء الجدد بهذه الأسماء|| قائمة بالأسماء الممنوعة في مصر

يعد تسمية الأطفال منذ ولادتهم أكثر ما يحير الآباء والأمهات ويختارون الاسم حتى قبل أن يولد الطفل، ولكن لأبد من الحذر حول تسمية أبناءك بهذه الأسماء حيث يعد ذلك مخالفة للقوانين في مصر بلا قد يعرض الآباء والأمهات إلى دفع غرامه في حالة تسمية هذه الأسماء، ولذلك سوف نوضح لكم في هذا المقال ماهي الأسماء التي يمنع تسميتها، وماهي الغرامات التي تفرض في مثل تلك الحالات.

الأسماء الممنوعة في مصر

يتساءل الكثير من الأشخاص عن الاسماء التي يمنع تسميتها ويعاقب عليها القانون المصري، ولذلك نوضح لكم هذه الاسماء في النقاط التالية.

هناك بعض الأسماء التي تكون مزدوجة وتحمل أكثر من اسم معا فيما تعرف بالأسماء المركبة وقد حذرت الحكومة المصرية من هذه الأسماء نظرا لما تسببه من تعقيدات عند القيام بالإجراءات الحكومية للطفل.

كما أنه يمنع أيضا استخدام أي اسماء تخالف أي شريعة دينية سوء الإسلام أو المسيحية، لأنه ذلك يسبب خلافات دينية بين الشعب.

كما أنه يمنع نهائيا وقد يتعرض الأب إلى دفع غرامه في حالة تسمية طفلين بنفس الاسم نظرا لم يسببه ذلك من تشويش وخلط في أورق رسمية.

الغرامة التي تفرض على الأسماء المخالفة للمواليد

بعدما وضحنا لكم في السطور السابقة الأسماء الممنوعة نتابع معكم الغرامات التي قد أقرتها الحكومة المصرية في حالة تسمية هذه الأسماء.