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“غرامة وحبس فوراً”.. اوعى تسمي عيالك كدا الحكومة تحذر من تسمية الأبناء الجدد بهذه الأسماء|| قائمة بالأسماء الممنوعة في مصر
يعد تسمية الأطفال منذ ولادتهم أكثر ما يحير الآباء والأمهات ويختارون الاسم حتى قبل أن يولد الطفل، ولكن لأبد من الحذر حول تسمية أبناءك بهذه الأسماء حيث يعد ذلك مخالفة للقوانين في مصر بلا قد يعرض الآباء والأمهات إلى دفع غرامه في حالة تسمية هذه الأسماء، ولذلك سوف نوضح لكم في هذا المقال ماهي الأسماء التي يمنع تسميتها، وماهي الغرامات التي تفرض في مثل تلك الحالات.
الأسماء الممنوعة في مصر
يتساءل الكثير من الأشخاص عن الاسماء التي يمنع تسميتها ويعاقب عليها القانون المصري، ولذلك نوضح لكم هذه الاسماء في النقاط التالية.
- هناك بعض الأسماء التي تكون مزدوجة وتحمل أكثر من اسم معا فيما تعرف بالأسماء المركبة وقد حذرت الحكومة المصرية من هذه الأسماء نظرا لما تسببه من تعقيدات عند القيام بالإجراءات الحكومية للطفل.
- كما أنه يمنع أيضا استخدام أي اسماء تخالف أي شريعة دينية سوء الإسلام أو المسيحية، لأنه ذلك يسبب خلافات دينية بين الشعب.
- كما أنه يمنع نهائيا وقد يتعرض الأب إلى دفع غرامه في حالة تسمية طفلين بنفس الاسم نظرا لم يسببه ذلك من تشويش وخلط في أورق رسمية.
الغرامة التي تفرض على الأسماء المخالفة للمواليد
بعدما وضحنا لكم في السطور السابقة الأسماء الممنوعة نتابع معكم الغرامات التي قد أقرتها الحكومة المصرية في حالة تسمية هذه الأسماء.
- لقد صرحت الحكومة المصرية أن الغرامة تكون حاولي 200 جنيه في حالة تسمية أي اسم من الاسماء المخالفة التي قد وضحنها سابقا.
- ولقد وضحت الحكومة المصرية أيضا أن هذه الغرامة قد جاءت لتوعية الآباء والأمهات حتي لا يتعرضوا لصعوبات في إجراءات ورقيه خاصة بأطفالهن.
- ولقد أقترح أحد نواب مجلس الشعب أنه لأبد أن تزيد الغرامة عن مبلغ 200 جنيه وتصل إلى حد 5000 جنية مصري حتي يكون ذلك تحذيرا شديد اللهجة في حالة التفكير في تسمية أي من هذه الاسماء.
- كما أنه بدا الحكومة المصرية في القيام بالكثير من حمالات التوعية حتي يكون جميع الأهالي على علم بتلك الأسماء ولا يتعرضون للمخالفة.