قرار يسعد الملايين”.. شركة الكهرباء تعلن رجوع عدادات الكهرباء على الشريحة الأولى لتقليل الاستهلاك.. هي دي الاخبار الحلوه

يتساءل العديد من الأشخاص الذين لديهم عداد كهرباء عن كيفية عودة الشريحة الأولى إلى عدادهم، حيث نتيجة عدم تحديث العداد أو شحنه لا يعود العداد إلى الشريحة الأولي وغيرها من الأمور والقواعد التي لأبد على المواطن أن يكون على وعي بها، وسوف نوضح لكم بالتفاصيل أسباب عدم عودة العداد إلى الشريحة تلقائيا وما هي الخطوات لتفعيل ذلك في العداد بكل سهولة.

رجوع عدادات الكهرباء على الشريحة الأولى

نشير إليكم إلى الطرق والخطوات السليمة لكي يقوم العداد بالعودة إلى الشريحة الأولي دون أن يحدث تعطيل مرة آخري في تلك العملية وبخطوات بسيطة موضحة في النقاط التالية.

أولا لأبد من التأكد من شحن الكارت وتحديثه لأن عدم وجود ذلك يعطل عمل العداد ولا يجعله يعود إلى الشريحة الأولى.

التأكد من ضبط الساعة والتاريخ السليم على العداد، وفقا لتغير الساعة ورجوع الزمن بساعة للوراء وفقا للتوقيت الشتوي.

بالإضافة أيضا أنه لأبد على جميع المواطنين أن يكونوا على علم بأنه العداد يعود بشكل تلقائي للشريحة الأولي، في بداية كل شهر ميلادي، مع التأكد من وجود رصيد كافي فقط.

في حالة القيام بكل ذلك وعدم عودة العداد إلى الشريحة الأولي، لأبد من الاتصال على خدمة العملاء الخاصة بشركة الكهرباء.

ولقد وضحت شركات الكهرباء أنه لا داعي للقلق حول عودة الشريحة الأولي للعداد أذا أنه قد أكدت أن الشريحة الأولى والثانية تعملان بنفس الكفاءة وتعملان على توفير في فتورة الكهرباء.

خصومات استهلاك شرائح الكهرباء

وفقا لاستهلاك المواطن إلى فاتورة الكهرباء يتم إضافة خصومات لاستهلاك المواطن على ثمن الشريحة، وذلك وفقا لاستهلاكات كل مواطن، وسوف نوضح لكم هذه التخفيضات والخصومات وفقا لكل استهلاك.