زيت وسكر ومكرونة كم”.. نصيب الفرد في بطاقة التموين لشهر نوفمبر 2023 وزارة التموين تعلن .. عشان التاجر مينصبش عليك

تعد السلع التموينية أهم ما يشغل بال المواطن في الوقت الحالي، حيث أنه توفر السلع التموينية على المواطنين الكثير من الأموال في شراء السلع نظرا لارتفاع الأسعار وقد تداولت بعض الأخبار حول زيادة نصيب الفرد في البطاقة التموينية لذلك يتساءل العديد من المواطنين عن صحة هذه الأخبار ومقدار هذه الزيادة، وسوف نوضح لكم كل هذا بالتفاصيل في هذا المقال.

قيمة الزيادة المستحقة في بطاقات التموين

نظرا لاهتمام معظم المواطنين بقيمه الزيادة المستحقة في سلع التموين فقد صرحت وزارة التموين المصرية أنه يوجد زيادة للمواطن على دعم التموين، وسوف نوضح لكم ذلك في النقاط التالية.

لقد صرحت الحكومة المصرية أنه يوجد زيادة في سعر بطاقات التموين بمقدار 25 جنية ليكون من حق المواطن بطاقة تموينية بسعر 75 جنية بدلا من 50 جنية.

ولقد أكدت الحكومة المصرية أنها قد قامت بجهود عظيمة حتي تحقق الزيادة والدعم حيث أنها قد أنفقت الحكومة المصرية ما يقرب من 16 مليار جنيه مصريا كي تقوم بتحقيق هذا الدعم.

كما أنه قد حرصت الحكومة المصرية على وقف غلاء الأسعار لبعض السلع وذلك مراعاة لظروف المواطنين وقله الدخل لديهم.

وصرحت الحكومة المصرية أنه تعمل أيضا إلى زيادة السلع التموينية إلى ما يقرب من 42% وذلك حرصا على المواطنين واهتمام بهم.

أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023

نتابع معكم أسعار السلع التموينية في شهر نوفمبر الحالي لعام 2023 وذلك لمطمئنة المواطنين.