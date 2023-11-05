موعد عرض مسلسل ألب أرسلان الحلقة 61 مترجمة الجزء الثاني والأخير | متى تُعرض الحلقة الأخيرة من مسلسل ألب أرسلان الموسم الثاني

محبي الدراما التاريخية يتوقون شوقا لمعرفة موعد عرض مسلسل ألب أرسلان الحلقة 61، حيث أصبح عشاق مسلسل ألب أرسلان على أعتاب توديع مسلسل ألب أرسلان، حيث أن الحلقة الأخيرة ستُعرض هذا الأسبوع، ثم ينتهي المسلسل عند الجزء الثاني، وبالنسبة للأخبار التي تزعم وجود موسم ثالث فقد تبين لهم الآن بعد عرض الحلقة 60 الإثنين الماضي أنه لا يوجد جزء ثالث، ولكننا نُبشركم بوجود مسلسل آخر من طراز رفيع، سوف يُعرض في نفس التوقيت الذي كان مسلسل ألب أرسلان يُعرض فيه، ألا وهو مسلسل صلاح الدين الأيوبي.

مسلسل ألب أرسلان الحلقة 61 الجزء الثاني والأخير

مسلسل ألب أرسلان من أكثر المسلسلات التي حظيت بشعبية جارفة في العالم العربي، فهو يُتعبر من المسلسلات التاريخية التي تحكي قصة بطل من أبطال الإسلام، وهو السلطان المعظم ضياء الدين والدينا، والمكنى بأبو شجاع محمد ألب أرسلان بن جعفري بك بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاق، أحد أعظم القادة في التاريخ الإسلامي، صاحب موقعة ملاذكرد الخالدة، المعركة التي أنهت على ما تبقى من الدولة البيزنطية، حيث استطاع السلاجقة المسملون سحق جيش البيزنطيين وأعوانهم في تلك المعركة الشهيرة.

موعد عرض مسلسل ألب أرسلان الحلقة 61

من المرتقب أن يتم عرض مسلسل ألب أرسلان الحلقة 61 والأخيرة من الموسم الأخير لسلسلة ألب أرسلان غدا الإثنين في الثامنة مساء على قناة TRT التركية، ثم يتم ترجمة الحلقة على موقع هلال المختص بترجمة جميع حلقات مسلسل ألب أرسلان، ولكن الاشتراك في المنصة يكون مدفوعا، لذلك سيتم عرض الحلقة 61 يوم الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر على قناة الفجر الجزائرية، وذلك في الأوقات التالية:

الدولة وقت العرض الجزائر وتونس 21:30 مساءً ليبيا 22:30 مساءً السعودية ومصر والعراق 23:30 مساءً

تردد القنوات الناقلة لمسلسل ألب أرسلان

كما سبق وأن أخبرناكم فإن هناك قناتين تقومان بعرض مسلسل ألب أرسلان، أولهما القناة التركية TRT الحكومية، وقناة الفجر الجزائرية بالترجمة العربية.

تردد قناة TRT التركية:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز تصحيح الخطأ جودة القناة نايل سات 11042 عمودي 27500 3/4 – عرب سات 12073 (H) – 27500 3/4 HD هوت بيرد 11565 (H) – 27500 3/4 HD

تردد قناة الفجر الجزائرية: