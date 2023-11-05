طريقة التسجيل في حساب المواطن 1445 للاستفادة من دعم الزيادة الملكية

هناك جدل حادث بين المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول حقيقة الزيادة الملكية التي أعلن عنها الملك سلمان لرواتب مستفيدي حساب المواطن، والتي تهدف إلى مساعدة وتقديم الدعم للمستفيدين في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد والعالم بسبب الأزمات والحروب العالمية التي نشهدها، كما ترغب المملكة في تقارب المستوى المادي بين جميع المواطنين.

طريقة التسجيل عبر منصة حساب المواطن لعام 1445:-

يتيح حساب المواطن الخطوات التي تساعد المواطنين على إنشاء حساب عبر المنصة إلكترونيا وذلك في الخطوات في الآتية:

● قم بالتوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لحساب المواطن عبر الرابط التالي من هنا.

● ستنتقل إلى الصفحة الرئيسية من المنصة، ثم حدد خيار تسجيل جديد.

● إدخال جميع البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية ورقم الهاتف والاسم وكلمة المرور والبريد الإلكتروني.

● وبعد استكمال كافة البيانات المطلوبة يرجى الضغط على أيقونة الموافقة على الشروط والأحكام.

● انقر على خانة تسجيل الدخول.

ما هي شروط التسجيل عبر منصة حساب المواطن لعام 1445:-

قام حساب المواطن بالإعلان عن الشروط اللازمة لإنشاء حساب عبر المنصة إلكترونيا من خلال الانترنت، والتي تتمثل في الآتي:

● يجب على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية ومقيم داخل المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

● يجب أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 21 عام.

● إرفاق جميع المستندات والأوراق اللازمة مثل صورة من وثيقة السجل المدني، ووثيقة محل السكن، ووثيقة الممتلكات والعقارات الخاصة بالمتقدم.

● يجب أن يكون الراتب الذي يتقاضاه المتقدم أقل من الحد المحدد لحساب المواطن.