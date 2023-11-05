بمقدم 10 ألف جنية فقط “رابط الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي” هتاخد شقتك جاهزة

يبحث الكثير من المواطنين المتقدمين لحجز شقق الاسكان الاجتماعي عن رابط الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي حيث توفر وزارة الاسكان الاجتماعي وصندوق دعم التمويل العقاري شقق ووحدات سكنية متوفرة في جميع محافظات الجمهورية مساحات متنوعة بأسعار مميزة تبدأ من 250 ألف جنيه ، ويمكن تقسيط المبلغ وخلال السطور التالية نكشف عن رابط الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي.

رابط الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي

ازدادت عمليات البحث في الساعات الاخيرة من قبل الكثير من المتقدمين للحصول على شقق الاسكان الاجتماعي الجديدة عن رابط الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي وفي السطور التالية نوضح خطوات الاستعلام عنها إلكترونًا عبر موقع وزارة الاسكان الاجتماعي.

أولًا يجب الدخول إلى موقع صندوق الاسكان من هنا ثم يجب اختيار الخدمات الخاصة بالمواطنين. ثم قم باختيار الاستعلام عن الشقق السكنية المطروحة من قبل وزارة الإسكان الاجتماعي وصندوق دعم التمويل العقاري. ثم قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح. ثم قم بكتابة رقم الطلب الخاص بالتسجيل. ثم اضغط على زر “الاستعلام”. تظهر لك نتيجة طلب الحصول على شقق الاسكان الاجتماعي ومكان الوحدة السكنية الخاصة بك.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة.

بعد التعرف على رابط الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي يريد الكثير التعرف على أماكن شقق الاسكان الاجتماعي الجديدة وهي كالتالي :