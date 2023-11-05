تبكير موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر نوفمبر لهذه الأسماء “من هنـــا” 2023

يبحث الكثير من المواطنين عن موعد صرف معاشات تكافل وكرامة وذلك بالتزامن مع بداية شهر نوفمبر 2023 حيث يبدأ صرف معاشات تكافل وكرامة يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر 2023 ومن الجدير بالذكر أن معاشات تكافل وكرامة يتم صرفها يوم 15 من كل شهر وتم زيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 15 % حسب قرارات رئيس الجمهورية الجديدة ، وخلال السطور التالية نكشف كافة التفاصيل حول موعد صرف معاشات تكافل وكرامة.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة

يبدأ صرف معاشات تكافل وكرامة بداية من يوم الأربعاء القادم الموافق 15 نوفمبر 2023 حيث توفر وزارة التضامن الاجتماعي معاش تكافل وكرامة للكثير من الأسر المصرية من محدودي الدخل وذلك لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد خلال الفترة الاخيرة ويمكن الاستعلام عن قيمة معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة من خلال الخطوات التالية:

أولًا يجب الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا. ثم يجب اختيار تكافل وكرامة. ثم اضغط على الاستعلام عن قيمة معاش تكافل وكرامة. ثم قم بتسجيل الرقم القومي وجميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح. ثم اضغط على استعلام. تظهر لك قيمة معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

بعد التعرف على موعد صرف معاش تكافل وكرامة يبحث الكثير من عن كيفية صرف معاش تكافل وكرامة حيث يمكن الحصول على معاش تكافل وكرامة من خلال مكاتب البريد المصري أو بنك ناصر الاجتماعي أو من خلال ماكينات الصرف الآلي ATM المنتشرة في جميع شوارع الجمهورية.