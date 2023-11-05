موعد شهر رمضان 2024 في مصر والوطن العربي “إمساكية رمضان في جميع الدول “

يفصلنا شهور قليلة عن شهر رمضان المبارك، شهر الخير واليمن والبركات، ولذا نجد الكثير من المواطنين والمواطنات يتساءلون عن موعد شهر رمضان 2024، بحيث يتعرفوا على موعد قدوم الشهر القديم، وكيف يتم استقبال الشهر الكريم وأفضل الأدعية المحبب النطق بها في هذا الشهر الكريم، ففضلًا تابعوا معنا.

موعد شهر رمضان 2024

حسب التقارير التي أعلن عنها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأن أول أيام شهر رمضان المبارك سوف تكون يوم الاثنين الموافق الحادي عشر من شهر مارس من عام 2024، حيث مقرر أن تقوم دار الإفتاء المصرية باستطلاع هلال شهر رمضان والتعرف على موعد أيام الشهر الكريم، ولكن متوقع بكل تأكيد أن يكون الشهر هذا العام ثلاثين يومًا، حيث موعد بداية الشهر الكريم يوم الحادي عشر من شهر مارس 2024 وأول أيام عيد الفطر المبارك يوم الثلاثاء التاسع من شهر أبريل من عام 2024.

أدعية استقبال شهر رمضان المبارك 1446

وضحنا لكم موعد شهر رمضان 2024، وبالنسبة للأدعية المستحب النطق بها مع بداية الشهر الكريم، فهي لا حصر لها، حيث محبب استقبال الشهر بالدعاء والتضرع إلى الله، وتأتي أبرز الأدعية على النحو التالي: