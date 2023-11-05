قوائم اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السادسة 2023 بغداد والمحافظات molsa.gov.iq مظلتي منصة

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السادسة 2023، شهدت الاونة الماضية الكثير من العمليات البحثية من قبل الكثير من المواطنين بالعراق وذلك عقب اعلان وزارة العمل توفير الوجبة السادسة للمواطنين التي تعاني من الفقر وغيرة، ولذلك قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن الكشف بموعدًا من اجل اعلان أسماء الرعاية الاجتماعية الواجبة السادسة لعام 2023.

وفي بداية الشهر الجاري تم الكشف عن الاسماء التي تقدمت من اجل الحصول علي الرعاية الاجتماعية وذلك من خلال زيارة موقع الوزارة الإلكتروني، وتم التحقق من كافة المواطنين بالعراق التي تقدمت خلال الفترة الماضية وتم الاعلان عن قوائم المستفيدين من رواتب الرعاية الاجتماعية بصيغة PDF بعد استكمال الواجبة السادسة في جميع محافظات العراق ومخيمات النازحين وبناءً على تقييم فرق البحث الاجتماعي.

يمكنكم الحصول على أسماء الرعاية الاجتماعية الواجبة السادسة وذلك من خلال وزارة العمل ومنصة مظلتي العراقية من خلال اتباع العديد من الخطوات المعينة وجدير ان الوزارة اعلنت ان هناك ما يقارب من 70 ألف شخص من العراق تقدم للحصول علي الوجبة السادسة .

قوائم اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السادسة 2023 بغداد والمحافظات

اولا علي المواطن القيام بزيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من خلال الرابط التالي (https://spa.gov.iq/umbrella/search.aspx). اذهب إلى إدارة الرعاية والحماية الاجتماعية. ستجد خيار “قائمة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023”. لمزيد من التفاصيل، اختر “بيان الوجبة الأخيرة pdf”. ستظهر قائمة تتضمن “الدفعة الخامسة”. حدده لعرض الأسماء. إدخال البيانات المطلوبة مثل رقم بطاقة الهوية الوطنية. وأخيرا، انقر على زر الاستعلام لرؤية النتائج.

شروط استحقاق الرعاية الاجتماعية الوجبة السادسة