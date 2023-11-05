رسميًا “موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023” الإعلان الـ 18 بمقدم 10 ألاف جنية فقط

قامت وزارة الإسكان الاجتماعي المصرية بنشر موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023، وذلك بعد أن أتاحت للمواطنين التسجيل للحصول على الشقق تابعة للإسكان الاجتماعي ومناسبة لجميع المواطنين والمواطنات، وفي تقرير اليوم نوضح لكم موعد التقديم وحجز هذه الشقق وكيفية التقديم عليها، فضلًا تابعوا معنا.

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023

أعلنت وزارة الإسكان الاجتماعي عن الإعلان الثامن عشر لعام 2023، حيث وحدات سكنية بمساحة 75 متر حيث مقدم 15 ألف جنيه، وبمساحة 90 متر، حيث بمقدم 22 ألف جنيه، وفي حالة القبول وأن ترسي القرعة عليك، عليك أن تقوم بدفع 10% من سعرها، والسداد على باقي المدة، حيث بدأ التقديم يوم الأحد السابق الخامس عشر من شهر أكتوبر 2023 وإلى يوم الثلاثاء الرابع عشر من شهر نوفمبر من عام 2023، حيث التقديم وفقًا للخطوات التالية:

عليك أن تتوجه في البداية إلى موقع صندوق الإسكان الاجتماعي الموجود على شبكة الإنترنت.https://cservices.shmff.gov.eg/

انقر على الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي.

ابدأ في التسجيل وإدخال البيانات الخاصة بك، وبعدها انقر على إرسال الطلب.

بعدها سيتم دراسة طلبك وإن توافرت بك الشروط سوف يتم تقديم الوحدة السكنية لك.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023

وضحنا لكم موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 وطريقة التسجيل على الوحدة، وبالنسبة للأوراق المطلوبة للتقديم فهي كالتالي: