متاحة الآن على جميع الأقمار الصناعية “تردد قناة زي ألوان الجديد 2023” استقبلها الآن

قناة زي ألوان واحدة من أشهر القنوات المتخصصة في نقل المسلسلات الهندية الشهيرة، حيث تقوم بعرض المسلسلات مدبلجة ومترجمة باللغة العربية على المشاهدين في الوطن العربي، ولذا عدد كبير من المواطنين يبحثون الآن عن تردد قناة زي ألوان الجديد 2023، وفي تقرير اليوم نرفق لكم تردد القناة وكيف يمكن تثبيت التردد على القمر الصناعي؟

تردد قناة زي ألوان الجديد 2023

تقوم قناة زي ألوان بعرض باقة من المسلسلات الهندية والتركية على شاشتها باللغة العربية، وتقوم القناة ببث المحتوى على شاشتها بجودة عالية، حيث تقوم القناة ببث المحتوي بأعلى جودة ودون تقطيع أو تشويش، ويأتي تردد القناة على نايل سات وعرب سات على النحو التالي:

القمر الصناعي نايل سات

التردد هو 11277.

اتجاه الاستقطاب هو الأفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

القمر الصناعي عرب سات

التردد هو11862.

اتجاه الاستقطاب هو العمودي.

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

طريقة ضبط تردد قناة زي ألوان الجديد 2023

يمكن بكل سهولة ضبط تردد قناة زي ألوان الجديد 2023، حيث تأتي الطريقة التي حددتها إدارة القناة على النحو التالي: