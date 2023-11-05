بأمر رئاسي “حقيقة زيادة رواتب شهر نوفمبر 2023” + لفئات مخصصة فقط من الموظفين

يبحث الكثير من الموظفين عن حقيقة زيادة رواتب شهر نوفمبر 2023 حيث تم زيادة رواتب شهر نوفمبر 2023 بقرار من رئيس الجمهورية في سبتمبر الماضي وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد خلال الفترة الأخيرة وتم صرف الزيادة الاستثنائية خلال شهر أكتوبر الماضي وخلال السطور التالية نكشف عن حقيقة زيادة رواتب شهر نوفمبر 2023.

حقيقة زيادة رواتب شهر نوفمبر 2023

يتم زيادة رواتب شهر نوفمبر 2023 بقيمة 15% كما أعلن رئيس الجمهورية خلال الشهر الماضي وقد وافق مجلس النواب على قرارات رئيس الجمهورية وتم صرف الزيادة الجديدة خلال شهر أكتوبر الماضي ، وقد أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف رواتب شهر نوفمبر 2023 وذلك يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر 2023 وذلك وفق جدول محدد بالتنسيق مع الوزارات المختلفة على مستوى الجمهورية حيث تستمر عملية صرف رواتب شهر نوفمبر 2023 لمدة أسبوع حتى يوم 29 نوفمبر 2023.

جدول صرف رواتب شهر نوفمبر 2023

يتم صرف رواتب شهر نوفمبر 2023 وفق جدول معين بالتنسيق بين وزارة المالية وجميع الوزارات والمديريات المختلفة على مستوى الجمهورية وذلك وفق الجدول التالي :