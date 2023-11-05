يعرض الآن على هذه القنوات “موعد عرض مسلسل صوت وصورة الحلقة الـ 17” بجودة أتش دي

يبحث الكثير من محبي المسلسلات والدراما المصرية عن موعد عرض مسلسل صوت وصورة يعد مسلسل صوت وصورة من المسلسلات الحديثة التي تنال اعجاب الكثير من الشعب المصري والتي يبحث الكثير من متابعي الدراما على موعد عرض المسلسل ومن المتوقع عرض المسلسل خلال الفترة القادمة ، كما يحظى مسلسل صوت وصورة على اهتمام الكثير من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وخلال السطور التالية نكشف عن موعد عرض مسلسل صوت وصورة وكافة التفاصيل حول أبطال المسلسل.

موعد عرض مسلسل صوت وصورة

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة عن موعد عرض مسلسل صوت وصورة حيث يعرض المسلسل على شاشة قنوات dmc يعرض في الساعة 7:20 مساء وعلى قناة dmc دراما فيعرض الساعة 11:00 مساء ومن الجدير بالذكر أن المسلسل من بطولة الفنانة حنان مطاوع ومراد مكرم ونجلاء بدر وولاء الشريف وصدقي صخر و وليد فواز والفنان عمرو وهبة يصنف ، كما يصنف المسلسل على انه مسلسل جريمة وإثارة وتشويق ودراما و أول عرض للمسلسل كان في 13 أكتوبر 2023 حيث لاقى المسلسل من اول حلقة تفاعل كبير في الشارع المصري.

تردد قناة dmc دراما

تعد قناة dmc من أشهر القنوات التي تقدم المحتوى الدرامي المصري والعربي أيضا ، فهي تقدم الكثير من المسلسلات وايضا البرامج التى توصف حالة الشعب المصري والأخبار التي تحدث في الوطن العربي ، و عن البرامج التي تعرضها القناة 8 الصبح والسفيرة عزيزة و لعلهم يفقهون ومساء dmc ، أما عن المسلسلات فيعرض مسلسل جعفر العمدة ومسلسل صوت وصورة ومسلسل راجعين ياهوا لخالد النبوي.