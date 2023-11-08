تعرف على رابط تسجيل سكنات عدل 3 لسنة 2023 / 2024 عبر وكالة العدل aadl.com.dz

تعمل وزارة السكن والعمران فى الجزائر خلال الوقت الحالى بإجراءات عمليات حصر شاملة جميع العقارات المتخصصة وذلك من المشروعات السكنية الكبيرة التي تقوم بها الوزارة، حيث تقوم الوزارة بتقديم مساحة سكنية مقدارها 75 متر مربع للشقق ذات 3 غرف ثم 90 متر مربع ذات 4 غرف، حيث يسعى المواطنين الجزائريين التسجيل فى سكنات عدل 2023.

رابط التسجيل في سكنات عدل 2023

لقد تم الإعلان من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد عن إطلاق برنامج عدل 3 لعام 2024، وسوف يكون انتهاء برنامج عدل 1 وعدل 2 مع نهاية عام 2023 وفقاً لبعض المصادر حيث تقوم وزارة السكن بعملية حصر شاملة جميع العقارات، لذلك تم فتح باب التسجيل عدل 3 ليوم الاربعاء الموافق 1 من شهر نوفمبر 2023 بمناسبة عيد الثورة سوف يتم توزيع حصص سكنية عبر مختلف الولايات.

موقع تسجيلات سكنات 2024

يجب الدخول على الموقع الالكتروني الخاص بسكنات عدل.

ثم بعد ذلك يتم الانتقال الى تسجيل البيانات الخاصة بك.

ثم قم بتسجيل الولاية التي ينتمي إليها ثم بعد ذلك يقوم بتسجيل البيانات الشخصية التي تشمل الاسم واللقب وتاريخ الميلاد الخاص بك.

ثم بعد ذلك تسجيل بيانات الإقامة ثم بيانات الخاصة بالزوجة ثم تسجيل الوظيفة.

بعد استكمال التسجيل قم بالضغط على كلمة Valider.

أسعار سكنات عدل 3

أسعار سكنات عدل 3 وطريقة التسديد من الآتي:

الشقة المكونة من 3 غرف سعرها 210 مليون سنتيم.

أما سعر الشقة 4 غرف سعرها 270 مليون سنتيم.

حيث يجب على المستفيد دفع مساهمة أولية مقدار نسبتها 20% من سعر الشقة وسوف يتم تقسيمها على 3 مراحل وهي كالتالي: