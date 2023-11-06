تحميل Grand Theft Auto 6 2024 الإصدار الجديد من روكستار جيمز العب جاتا 6 اونلاين

تحميل Grand Theft Auto 6 2024 الإصدار الجديد، نحن نعلم أن لعبة Grand Theft Auto التالية، والتي من المفترض أن تحمل عنوان GTA 6 أو GTA VI، هي قيد التطوير، لكن Rockstar لا تزال تلتزم الصمت بشأن خططها، ايضا ليس لدينا تاريخ إصدار رسمي للعبة GTA 6 حتى الآن، ولكن إليك ما تحتاج إلى معرفته الآن حول Grand Theft Auto 6 استنادًا إلى التقاليد والشائعات والمعلومات المؤكدة وما نتوقعه من Rockstar.

تاريخ الإصدار والميزات في GTA 6 أشياء يجب معرفتها

لقد رأينا الكثير من التسريبات والمعلومات المحتملة، ولكن القليل جدًا من المعلومات الرسمية ومع ذلك، فإننا نتوقع معرفة المزيد عن اللعبة، ربما في أقرب وقت هذا العام، حيث تم التحديث في 25 أكتوبر بتسريبات جديدة بخصوص المحتوى القابل للتنزيل وتاريخ إصدار GTA 6 للكمبيوتر الشخصي.

نحن نعلم أن الكثير من اللاعبين لديهم أسئلة حول إصدار GTA 6، لذا سنقوم بتوضيح كل ما نتوقعه في هذا الدليل، فيما يلي نظرة فاحصة على ما يمكنك توقعه من ميزات GTA 6 وتاريخ الإصدار ووحدات التحكم والمزيد.

بعد سنوات من التكهنات والصمت، أكدت Rockstar وجود Grand Theft Auto 6 في بيان صحفي يعود إلى فبراير 2022.

تنزيل لعبة قراند ثفت أوتو 6 الإصدار الجديد الرسمي

قالت الشركة إنها “يسرها أن تؤكد أن التطوير النشط للإدخال التالي في سلسلة Grand Theft Auto يجري على قدم وساق وأنها تتطلع إلى مشاركة المزيد بمجرد أن” يصبح جاهزًا. وكررت الشركة ذلك في أغسطس 2022، ومنذ ذلك الحين التزمت Rockstar الصمت بشأن اللعبة، ومن المؤكد أن هذا قد يتغير في وقت لاحق من هذا العام، ولكن حتى الآن لم يتم تأكيد أي شيء، يعتقد أحد المطلعين على بواطن الأمور أنه “من المسلم به” أنه سيتم الإعلان عن اللعبة هذا العام، لكن هذا، بالطبع، لا يعني أن تاريخ إصدار Grand Theft Auto 6 سيصل في عام 2023، ولكن كل ماعلينا أن نقوم بعرضة لكم الان هو طريقة تحميل جاتا 6 والخطوات كالتالي: