تعرف على أهم شروط الحصول على سكن عدل في الجزائر في 2024

تعتبر وكالة عدل من أهم الوكالات الإلكترونية التي تعمل على تطوير وترقية السكن في الجزائر وقد تأسست هذه الوكالة في 2001 في تاريخ 20 ديسمبر بموجب المرسوم التنفيذي رقم 394-01 ويعتبر الهدف الأساسي لهذه الوكالة توفير سكنات عمومية مدعمة للمواطنين الجزائريين أصحاب الدخل المتوسط حتى يتمكنوا من مواجهة ظروف الحياة الصعبة والتغلب على الظروف الاقتصادية في الوقت الحالي فقد أتاحت وكالة عدل فرصة التملك للمستفيدين بعد فترة مدتها 25 عاماً.

برنامج عدل 3

يعتبر برنامج عدل 3 الذي قام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإطلاقه في يوم 5 من شهر يوليو لعام 2023 وجاء ذلك الحدث بمناسبة عيد الاستقلال والشباب ويعتبر الهدف الأساسي للبرنامج القيام بإنشاء مليون وحدة سكنية جديدة وذلك حتى يتمكن من تلبية متطلبات الشعب والمواطنين في الحصول علي وحدات سكنية مناسبة لهم ويتضمن هذا البرنامج مشاريع سكنية في كافة أنحاء الجزائر ويكون 60% منهم شقق 4 غرف والباقي للشقق الموجود بها 3 غرف.

كيفية التسجيل في عدل 3

يتساءل العديد من المواطنين الجزائريين عن الطريقة التي يتمكنوا من خلالها بالقيام بالتسجيل في برنامج عدل 3 حيث قامت الوزارة بتوضيح الخطوات المتبعة للتسجيل في هذا البرنامج ولكنها قامت بوضع مجموعة معينة من الشروط التي يلزم توافرها في الأشخاص الراغبين في التقديم وهي كالتي:

يجب ان يكون الشخص المتقدم مالك لأي سكن أو حتى قطعة أرض.

ألا يكون زوجه الشخص الراغب في الحصول على هذا الدعم تملك أي وحدة سكنية او قطعة ارض.

ألا يكون الدخل الشهري للشخص هو وزوجته زيادة على 6 مرات للحد الأدنى للأجور والذي تقدر قيمته إلى 108 ألف دينار جزائري.

يشترط ألا يكون الشخص المتقدم قد قام سابقا بالتسجبل في برنامج عدل.

كما وضحت الوزارة أنه في حال تم توافق كافة الشروط فيجب الدخول على موقع سكنات وهو https://www.aadl.com.dz/ ومن ثم اتباع باقي الخطوات التي أعلنت عنها من قبل.