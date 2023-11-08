بالخطوات.. كيفية شراء شهادة البنك الأهلي الجديدة 2023 الأعلى فائدة

في الآونة الأخيرة أكد البنك الأهلي المصري عن توفير بعض الشهادات المتعددة والتي تختصر عملية الادخار، كما أن نسبة فوائدها قد تكون عالية بشكل كبير ومغريه ويطلق عليها الشهادة البلاتينية، التي اشتهرت كثيرا على السنة العديد وأصبحت هي محور اهتمام الجميع عبر مواقع التواصل الاجتماعي مما تتميز هذه الشهادة أن لديها كما كبيرا من المزايا التي تمكن جميع المواطنين أن يقوموا بشكل رسمي بالتعامل مع الحساب بنكي فسوف نتعرف على جميع التفاصيل التي تختص بشهادة البنك الأهلي الجديدة.

تفاصيل شهادة البنك الأهلي الجديدة بعائد 25%

هناك بعض التفاصيل الدقيقة جدا التي تختص بشهادة البنك الأهلي بعائد يصل إلى 25 % لجميع المقيمين المتواجدين فعليا في كافة محافظات مصر على أحد يتمكنون من الحصول عليها بسهولة شديدة أما إذا كانت الشهادة ترتفع سعرها إلى حد كبير مما وصلت 22 % وهذه الشهادة قد تختلف باختلاف أشكاله وأنواعها والاستفسارات الخاصة بها يمكن أن تقوم بالتعرف عليها وفقا للزيارة الرسمية للبنك الأهلي المصري أو خلال الصفحة الرسمية للبنك.

أنواع شهادة البنك الأهلي 2023

ولأن البنك الأهلي دائما يقدم بعض الخدمات المتنوعة والكثيرة، إلا أنه قام بتوفير خدمة قوية جدا وهي شهادة البنك الأهلي 2023 حتى نتمكن من الحصول على هذه الشهادات بالنسبة لا تقل عن 1000 جنيه وتستمر لعده سنوات متتالية قدرها ثلاث سنوات فائدتها 19 %.

أما إذا تحدثنا عن الشهادة الفضية هي شهادة من ضمن شهادات الادخارات التي تزيد من مرتفعات العائد المادي لمدة ثلاث سنوات نسبتها في العام الأول قد تصلي إلى 22 % إنما الشهادة البلاتينية التي تعتبر متغيرة تصل في حد ذاتها إلى 19.5 % تصل لمدة ثلاث سنوات والحد الأدنى للحصول على هذه الشهادة 1000 جنية.

كما يوجد شهادة استثمار تصل لمدة خمس سنوات العائدة الشهر الخاص بها يصل إلى لمدة 5 سنوات 12.25%.