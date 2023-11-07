حول عربيتك بالتقسيط.. كيفية تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من البنزين وتكلفة التحويل

بالتزامن مع زيادة أسعار البنزين ازداد البحث حول تكلفة تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي فهو يعد من بين أنواع الوقود الموفرة بالإضافة إلى أنه صديق للبيئة، كما أن وزارة البترول تبذل الكثير من الجهد من أجل دعم هذا المشروع والعمل على تشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي، لذلك سوف نخبرك من خلال هذا المقال حول متوسط التكلفة.

تكلفة تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي

تختلف تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وذلك على حسب نوع السيارة، لكن بصورة عامة تبلغ التكلفة نحو 5000 جنيه للسيارات الكربراتير ونحو 7500 جنيه لسيارات الحقن الإلكتروني.

كما أن التكلفة أيضًا تختلف على حسب نوع طقم التحويل وعدد الأسطوانات المقرر تركيبها داخل السيارة، لكن يجب العلم أن التكلفة التي تتحملها وزارة البترول هي أعلى من ذلك لكنها تسعى من أجل تشجيع المواطنين لتحويل السيارات للسير بالغاز الطبيعي.

قيمة أقساط تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

تستطيع أيضًا تحويل السيارة الخاصة بك للعمل بالغاز الطبيعي وذلك بالتقسيط وبدون مقدم وتصل مدة الأقساط على 12 شهرًا بدون فوائد، ومثال على ذلك في حالة قيام العميل بتحويل السيارة للعمل بالحقن الإلكتروني باستخدام أسطوانة سعة 60 لتر والتي تعادل 15 لتر من البنزين فهنا إجمالي التكلفة تبلغ 8265 جنيهًا شامل ضريبة القيمة المضافة، ويقوم العميل بدفع 1015 جنيهًا بعد شهر واحد من التعاقد ومن ثم سداد مبلغ 660 جنيهًا على 11 شهر.

أماكن تحويل السيارات للغاز الطبيعي داخل القاهرة

هناك الكثير من المراكز المنتشرة على مستوى الجمهورية والتي يبلغ عددها نحو 88 مركزًا، أما حول الأماكن فهي التابعة إلى شركة كارجاس.