منصة مظلتي 2023.. اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الاخيرة

يتساءل الكثير على منصة مظلتي التي تقدم أسماء الرعاية الاجتماعية، بالأخص للحصول على الوجبة الأخيرة لجميع المشمولين مما أطلقت أيضا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعض التقارير التي تختصر ببعض الكشوفات التي يتم نزولها بشكل رسمي لجميع أسماء الراغبين في الحصول على الرعاية الاجتماعية.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

هناك بعض الأشخاص الراغبين في معرفة أسماء الرعاية الاجتماعية للحصول على الوجبة الأخيرة، مؤكدا أيضا أن وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة العراق قام بالإعلان مؤخرا عن بعض الأسماء أو الطريقة التي نتمكن من خلالها الاطلاع على الأسماء حتى يتمكنوا من الحصول على الوجبة السادسة 2023 لهذا يفضل أن نقوم بالاطلاع على الأسماء وفقا لنقاط التالبه:-

يجب أولا أن نقوم بالدخول عبر منصة مظلتي.

ثم نتمكن من الضغط على الرعاية الاجتماعية.

قم بالنقر على أسماء المشمولين.

قم بتحميل كشوفات الوجبة السادسة.

سوف يظهر أمامك الآن اسم المواطن المستفيد فعليا بالوجبة من الرعاية الاجتماعية.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2023

هناك بعض الشروط الأساسية التي أطلقتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة العراق والتي لابد على جميع المواطنين أن يقوموا استيفائها حتى يتمكنوا من الحصول على الدعم المقدم من الدولة، ومن أهم هذه الشروط كل مايلي :-