من هنا.. رابط تسجيل استمارة المعين المتفرغ ٢٠٢٣ وشروط التقديم

وزارة العمل التابعة إلى حكومة العراق صرحت بأنه من يرغب في التقدم إلى وظيفة المعين المتفرغ يمكنه أن يقوم بعملية ملء نموذج الطلب واستمارة التقديم بشكل إلكتروني وذلك من خلال التسهيل على المواطن السعودي، ولم تكتفي بذلك بل قامت بإيضاح شروط قبول الاستمارة ونوهت الحكومة إلى أنه يجب أن تتوفر الشروط بأكملها مرة واحدة وسوف يتم التحقق من توفر الشروط من عدمها.

شروط تسجيل استمارة المعين المتفرغ

قبل التقدم من أجل الالتحاق بهذه النوعية من الوظائف وزارة العمل العراقية حددت قائمة الشروط والتي تتمثل في الآتي:

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة ولا يزيد عن 50 عام.

يجب أن يكون عراقي الجنسية والنشأة.

يشترط أن يكون مقيم في دولة العراق بشكل دائم.

ألا يمتلك وظيفة تابعة إلى القطاع الخاص أو القطاع الحكومي.

أن يكون متفرغ من ناحية الوقت.

قادر على فهم لغة المعاق الواقع تحت رعايته خاصة لو كان يتحدث بلغة الإشارة.

على قدر من الخبرة وكيفية إدارة الأمور من رعاية واهتمام.

طريقة ملئ استمارة المعين المتفرغ

نظرا إلى كثرة التساؤلات المطروحة بخصوص كيفية ملء استمارة المعين المتفرغ، أوضحت وزارة العمل العراقية أنه طريقة ملئ الاستمارة تتم من خلال الخطوات التالية، التي تتمثل في الآتي: