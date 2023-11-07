من غير ولا جنيه فوائد.. شروط الحصول على قرض الزواج من بنك ناصر 2023 والأوراق المطلوبة

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن خطوات الحصول على قرض الزواج من بنك ناصر وهو أحد أنواع القروض الحسنة التي يتم تقديمها بدون فوائد على السداد، وذلك بشروط ميسرة للغاية وعلى رأسها ألا يكون قد مر على قسيمة الزواج سبعة سنوات وسوف نخبرك أكثر حول الشروط والخطوات من خلال هذا المقال.

خطوات الحصول على قرض الزواج من بنك ناصر

يوفر بنك ناصر العديد من أنواع القروض المختلفة وذلك من أجل التسهيل على المواطنين ومن بينها القروض الاجتماعية مثل قرض الزواج، وذلك للفئات الأكثر احتياجًا أما حول خطوات الحصول على القرض فهي كالآتي:

قم بالتقدم إلى أقرب فرع من فروع بنك ناصر والقريب من محل سكنك. عليك تقديم كافة الأوراق المطلوبة من أجل الحصول على القرض من أجل التأكد من صحتها ومطابقة الشروط عليك. في حالة توافق الشروط سوف يتم الموافقة على القرض وتحديد موعد الصرف على الفور.

شروط قرض الزواج من بنك ناصر

للحصول على القرض هناك العديد من الشروط السهلة والبسيطة للغاية وهي كالآتي: