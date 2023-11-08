من هنا.. خطوات التقديم على فرز المهندسين السوريين لعام 2023 عبر الرابط المباشر results.sy

وفرت وزارة التنمية الإدارية في دولة سوريا برنامج من برامج المشروع الوطني الذي يهدف للإصلاح الإداري، حيث تم الإعلان منذ فترة عن إمكانية تقدم جميع المهندسين على مفاضلة بدأ من يوم 25 من شهر أكتوبر، على العلم بقالنا الأماكن الشاغرة هي أماكن محدودة.

التسجيل في برنامج فرز المهندسين السوريين

أتاحت وزارة التنمية الإدارية برنامج فرز المهندسين وأتاحت لهم التقديم على هذه المفاضلة في الفترة التي تبدأ من الأربعاء الذي يوافق 25 من شهر أكتوبر لعام 2023 إلى يوم السبت الذي يوافق 25 من شهر نوفمبر لعام 2023، على أن تكون هذه المدة هي شهر كامل.

كما يمكنك التسجيل في البرنامج الذي وفرته وزارة التنمية الإدارية وهو فرز المهندسين السوريين من خلال اتباع هذه الخطوات:

الدخول لرابط التقديم وهو sy.

اختر التسجيل في البرنامج.

كتابة الاسم الأول ثم اسم الأب ثم إدخال الكنية.

كتابة الرقم الوطني.

إدخال رقم الهاتف الجوال.

بعد مرور مدة زمنية تصل إليك رسالة على هاتفك تحمل رمز التفعيل عليك إدخاله في الخانة المخصصة له.

أضغط على زر سجلني.

شروط التقديم لفرز المهندسين السوريين

تم تحديد عدة شروط خاصة بالتقديم إلى برنامج فرز المهندسين في دولة سوريا وهي تشمل الآتي: