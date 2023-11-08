من هنا .. رابط التقديم على 150 الف درجة وظيفية والتعينات والراوبط المتاحة للتقديم

تساءل الكثير من المواطنين العراقيين عن كيفية القيام بالتقديم والتسجيل في 150 الف درجة وظيفية وذلك بعد أن قامت وزارة التربية العراقية بالإعلان عن إتاحة فرصة التقديم على 150 ألف درجة وظيفية من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بالوزارة.

التعيينات المفتوحة حاليا في العراق 2023

بعد أن قامت وزارة التربية العراقية بالإعلان عن إتاحة فرصة للتعيين في 150 ألف درجة وظيفة في كافة محافظات العراق داخل الكوادر التربوية أوضحت الوزارة أهم الوظائف والتعيينات المتاحة للراغبين في التقديم في هذه الوظائف:

يمكن للأشخاص الراغبين في القيام في التقديم على هذه التعيينات أن يقدموا على وظيفة موظف الاقتراع في انتخابات مجالس المحافظات.

إتاحة بعض الفرص الوظيفية داخل شركة غاز البصرة.

بالإضافة إلى ذلك فتح باب التقديمات في التسجيل في دورة 70 بكلية الشرطة إتاحة فرصة الانضمام الى وزراة الداخليه .

وجود فرصة للقيام بالتقديمات والتسجيل في برنامج الشمول الجديد وذلك براتب المعين المتفرغ.

إتاحة القيام بالتسجيل في برنامج الشمول وذلك براتب الرعاية للأيتام.

وجود فرصة للقيام بالتقديم على قطع الأراضي الخاصة بالموظفين وذلك في محافظة نجف .

وجود فرصة القيام بالتسجيل في مبادرة ريادة.

المواقع والروابط التي تتيح فرصة التقديم على 150 ألف درجة وظيفة

بعد إعلان الوزارة عن تواجد فرص القيام بالتقديم في وظائف 150 درجة وظيفية في كافة محافظات العراق والتي تتميز هذه الوظائف بعقد تكون مدته إلى 3 سنوات ويكون الراتب الشهري قيمته 300 ألف ريال عراقي فقد تساءل العديد من الأشخاص عن أهم الرابط الرسمي التي تمكنه للقيام بالتقديم ومن هذه الروابط رابط ديوان محافظة ديالى رابط الاستمارة.