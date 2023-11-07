قائمة شهادات الادخار من البنك الأهلي 2023 والحصول على أعلى عائد بشكل شهري وربع سنوي

تم إطلاق شهادات الادخار من البنك الأهلي متعددة الفوائد والتي قد يصل العائد الخاص بها إلى 22% ويصرف بصورة شهرية، وذلك من أجل تشجيع المواطنين على الإدخار والحفاظ على النقود الخاصة بهم بالإضافة إلى الاستثمار، ومع تثبيت أسعار الفائدة مؤخرًا تم تثبيث عوائد شهادات الإدخار.

شهادات الادخار من البنك الأهلي

شهادات الادخار من البنك الأهلي هي أحد أهم وأبرز الوسائل الادخارية التي يعتمد عليها فئة كبيرة من المستثمرون والمواطنين الراغبين في الادخار ومن بين الشهادات التي يوفرها البنك الأهلي ما يلي:

النوع فئات الشهادة المدة سعر العائد دورية صرف العائد شهادة استثمار ‘أ’ 500 جم ومضاعفاتها 10 سنوات 10% فوائد تراكمية شهادة استثمار ‘ب’ (1 سنة) 500 جم ومضاعفاتها 1 سنة 11.50% شهري شهادة استثمار ‘ب’ (2 سنوات) 500 جم ومضاعفاتها 2 سنوات 12% ربع سنوي الأهلي فورا 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها 3 سنوات 27% دولار-9% سنوي (يصرف مقدما بالمعادل بالجنيه المصري) – الأهلي بلس 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها 3 سنوات 7% دولار-ربع سنوي – الذهبية الجديدة 500 دولار أمريكي / يورو ومضاعفاتها 3 سنوات 5.30% دولار – سنوي5.25% دولار – نصف سنوي5.20% دولار – ربع سنوي5.15% دولار – شهري0.75% يورو (عائد ربع سنوي فقط) – اهل مصر الدولارية 5 سنوات 500 دولار أمريكي ومضاعفاتها 5 سنوات 5.15% دولار – سنوي5.10% دولار – نصف سنوي5.05% دولار – ربع سنوي5.00% دولار – شهري – الشهادة البلاتينية 3 سنوات 1000 جم ومضاعفاتها 3 سنوات 19% شهري – الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج 1000 جم ومضاعفاتها 3 سنوات 22% السنة الأولى18% السنة الثانية16% السنة الثالثة – الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير 1000 جم ومضاعفاتها 3 سنوات 19.5% ربع سنوي

مميزات شهادات البنك الأهلي المصري

هناك العديد من المميزات التي يمنحها البنك الأهلي المصري ومن بينها: