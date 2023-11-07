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قائمة شهادات الادخار من البنك الأهلي 2023 والحصول على أعلى عائد بشكل شهري وربع سنوي

Hassan salemمنذ 22 دقيقة
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شهادات الادخار من البنك الأهلي 
شهادات الادخار من البنك الأهلي 

تم إطلاق شهادات الادخار من البنك الأهلي متعددة الفوائد والتي قد يصل العائد الخاص بها إلى 22% ويصرف بصورة شهرية، وذلك من أجل تشجيع المواطنين على الإدخار والحفاظ على النقود الخاصة بهم بالإضافة إلى الاستثمار، ومع تثبيت أسعار الفائدة مؤخرًا تم تثبيث عوائد شهادات الإدخار.

شهادات الادخار من البنك الأهلي 

شهادات الادخار من البنك الأهلي هي أحد أهم وأبرز الوسائل الادخارية التي يعتمد عليها فئة كبيرة من المستثمرون والمواطنين الراغبين في الادخار ومن بين الشهادات التي يوفرها البنك الأهلي ما يلي:

النوعفئات الشهادةالمدةسعر العائددورية صرف العائد
شهادة استثمار ‘أ’500 جم ومضاعفاتها10 سنوات10%فوائد تراكمية
شهادة استثمار ‘ب’ (1 سنة)500 جم ومضاعفاتها1 سنة11.50%شهري
شهادة استثمار ‘ب’ (2 سنوات)500 جم ومضاعفاتها2 سنوات12%ربع سنوي
الأهلي فورا1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها3 سنوات27% دولار-9% سنوي (يصرف مقدما بالمعادل بالجنيه المصري)
الأهلي بلس1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها3 سنوات7% دولار-ربع سنوي
الذهبية الجديدة500 دولار أمريكي / يورو ومضاعفاتها3 سنوات5.30% دولار – سنوي5.25% دولار – نصف سنوي5.20% دولار – ربع سنوي5.15% دولار – شهري0.75% يورو (عائد ربع سنوي فقط)
اهل مصر الدولارية 5 سنوات500 دولار أمريكي ومضاعفاتها5 سنوات5.15% دولار – سنوي5.10% دولار – نصف سنوي5.05% دولار – ربع سنوي5.00% دولار – شهري
الشهادة البلاتينية 3 سنوات1000 جم ومضاعفاتها3 سنوات19% شهري
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج1000 جم ومضاعفاتها3 سنوات22% السنة الأولى18% السنة الثانية16% السنة الثالثة
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير1000 جم ومضاعفاتها3 سنوات19.5% ربع سنوي

مميزات شهادات البنك الأهلي المصري 

هناك العديد من المميزات التي يمنحها البنك الأهلي المصري ومن بينها:

  • يبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من 500 جنيه.
  • يصل الحد الأقصى للشهادة 2500 جنيه.
  • وجود العديد من الأوعية الإدخارية المتنوعة التي تناسب احتياجات الجميع.
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Hassan salemمنذ 22 دقيقة
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