لو عاوز تعرف تشتري امتى.. تعرف على أسعار الذهب اليوم 7/11/2023 في مصر بمحلات الصاغة

سعر الذهب اليوم في مصر يعد من بين اكثر الأخبار الاقتصادية التي يهتم بمعرفتها الكثيرين من المواطنين فهو يعد الملاذ الآمن والوعاء الإدخاري للكثيرين من الأفراد، وقد شهدت الأسعار خلال الفترة الماضية حالة من عدم الاستقرار ما بين الارتفاع والانخفاض، وسوف نخبرك حول أخر التطورات بالتزامن مع عودة البورصة من الإجازة الأسبوعية.

سعر الذهب اليوم في مصر

ويعد أسعار الذهب هو أكثر ما يتم البحث عنه في مصر خلال تلك الفترة وذلك لمعرفة ما إذا كان ذلك الوقت مناسب للشراء أم الانتظار، وخاصة المقبلين على الزواج والذين يترقبون الفرصة المناسبة للشراء، ونعلن لكم الأسعار كالآتي:

وصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2970

وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2600

وصل سعر الذهب عيار 18 إلى نحو 2229

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

يختلف سعر الجنيه الذهب بصورة يومية وذلك على حسب أسعار الذهب في البورصة وفي التداول بالأسواق المصرية، حيث يبلغ وزنه نحو 8 جرامات من عيار 21 وقد سجل اليوم نحو 2600 جنيهًا وذلك هو سعر البيع للمستهلك.

استقرار اسعار الذهب في مصر

شهدت أسواق الصاغة في مصر حالة من الاستقرار الجزئي وذلك بعد موجة من التقلبات السريعة عقب الأزمات الأخيرة وتدهور الأوضاع داخل المنطقة، لكن ثبت التداول حول سعر 2970 جنيهًا في ختام التعاملات للذهب من عيار 24، ونحو 2600 جنيها لعيار 21 ونحو 2229 جنيهًا لعيار 18، وتعد هذه الأسعار هي الأسعار المسجلة في ختام التعاملات حيث يتم تحديث السعر بصورة دورية على مدار الساعة.