هتاخد تموينك بزيادة”.. خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر وزارة التموين تعلن 

تعتبر بطاقة التموين واحدة من الوسائل الهامة التي توفر الدعم الغذائي للأسر في مختلف البلاد، ومن المهم أن يكون هذا الدعم متاحًا لكافة أفراد الأسرة بما في ذلك المواليد الجدد، لذلك من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين، بالإضافة إلى الشروط التي يجب توافرها للاستفادة من هذه الخدمة بشكل سليم.

خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

تعتبر عملية إضافة المواليد الجدد إلى بطاقة التموين هي خطوة مهمة لضمان توفير الدعم الغذائي لكل أفراد الأسرة من خلال اتباع الخطوات الصحيحة والامتثال للشروط المحددة، يمكن للأسر أن تستفيد من هذه الخدمة بشكل سريع وفعال، ولتنفيذ عملية إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين يمكن اتباع الخطوات التالية:

زيارة الرابط المخصص الذي يُقدمه وزارة التموين.

انقر على “فتح حساب جديد” لبدء عملية الإضافة.

اختر “خدمات التموين” من القائمة المتاحة.

قم بكتابة اسم الوالدة في الحقل المخصص.

انقر على “إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين”.

قم بكتابة اسم المولود رباعيا.

أدخل الرقم القومي الموجود في شهادة الميلاد للمولود.

قم بتحديد صلة القرابة بين الوالد والمولود، ثم قم بضم الأبناء.

انقر على “إضافة” لإكمال العملية.

شروط إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

لضمان أن تتم عملية إضافة المواليد على بطاقة التموين بشكل سليم وفي امتثال للأنظمة والشروط، يجب مراعاة الشروط التالية التي وضعتها وزارة التموين:

الحد الأقصى للأفراد على بطاقة التموين يجب أن يكون 4 أفراد، وهم الزوج والزوجة و2 من الأبناء.

يجب أن يكون المعاش الشهري لصاحب البطاقة أقل من 2500 جنيه.

الحد الأدنى لدخل صاحب البطاقة يجب أن يكون 3 آلاف جنيه.

من المهم أن يتوافق صاحب البطاقة مع هذه الشروط لضمان قبول طلب إضافة المواليد، إذا لم يتم الامتثال للشروط أو تم تقديم طلب إضافة أكثر من مرة، فإن جميع الطلبات ستتم رفضها.