“هتدفع غرامة وهيسحبوا العداد”.. شركة الكهرباء تحذر أصحاب العدادات القديمة بهذا القرار.. عشان متقولش معرفش

في ظل أهمية الكهرباء كمصدر حيوي في حياتنا اليومية توجهت شركات الكهرباء بتحذيرات حاسمة لمالكي العدادات القديمة وحثت على استخدامها بحذر لتجنب العقوبات، يتضمن هذا التحذير تفاصيل عن الحالات التي قد تؤدي إلى سحب العدادات، مما يلزم بتركيب عدادات جديدة، لذلك من خلال هذا المقال سوف نتعرف معاً على كافة التفاصيل حول تنبيه هام من شركة الكهرباء لاصحاب العدادات القديمة.

أهم حالات رفع العداد وفصل التيار

عدم دفع الفاتورة لمدة طويلة: في حالة عدم تسديد فواتير الكهرباء لمدة شهرين متتاليين.

في حالة عدم تسديد فواتير الكهرباء لمدة شهرين متتاليين. رفض السماح للموظف بقراءة العداد: إذا عرقل صاحب العداد عملية قراءة العداد لمدة شهرين.

إذا عرقل صاحب العداد عملية قراءة العداد لمدة شهرين. سوء استخدام التيار الكهربائي: من خلال تعديلات غير قانونية أو تلاعب بالعداد.

من خلال تعديلات غير قانونية أو تلاعب بالعداد. عدم الإبلاغ عن أي ضرر بالعداد: في حالة حدوث أي تلفيات دون الإبلاغ عنها.

قرارات تسهل العملية للمواطنين

لدعم مالكي العدادات المسبوقة الدفع جاءت وزارة الكهرباء بقرار هام وسهل، حيث يمكن الآن شحن رصيد الكارت من خلال التطبيقات الهاتفية، مما ييسر العملية دون الحاجة للتنقل إلى مكاتب الشركة.

ما هي أهمية العداد الكهربائي

العدادات الكهربائية تحمل أهمية كبيرة تتجلى في:

تحديد كمية الكهرباء المستهلكة: تساعد في معرفة استهلاك الكهرباء للمنازل، الشركات والصناعات.

تساعد في معرفة استهلاك الكهرباء للمنازل، الشركات والصناعات. تقدير قيمة الفواتير: تُعتبر مرجعاً لحساب فواتير الكهرباء لكل شخص بناءً على استهلاكه.

تُعتبر مرجعاً لحساب فواتير الكهرباء لكل شخص بناءً على استهلاكه. قياس كفاءة الاستهلاك: تمكن من معرفة مدى كفاءة استهلاك الكهرباء والعمل على تحسينه.

من الواضح أن العدادات الكهربائية ليست مجرد أجهزة عادية، بل هي أدوات أساسية لضمان استدامة وفعالية استهلاك الطاقة، وتجنبًا للعقوبات، يجب الحفاظ على سلامة واستخدام سليم للعدادات الكهربائية.