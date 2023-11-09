“ادفع 15 ألف جنيه مقدم واستلم فوراً”.. موعد حجز شقق الإسكان لمحدودى الدخل في الإعلان الـ18.. اعرف الشروط والأسعار والمساحات

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي عن اقتراب موعد تسليم الشقق الخاصة بالإسكان الاجتماعي، وفتح باب الحجز لوحدات سكنية جديدة في نهاية العام الحالي أو بداية العام الجديد 2024، هذه الفرصة تستهدف فئات محدودة الدخل الراغبة في الحصول على مساكن بأسعار ميسورة وشروط ميسرة، فيما يلي سوف نوضح لكم تفاصيل حجز شقق الإسكان لمحدودى الدخل في الإعلان الـ18 وموعد الحجز والأوراق المطلوبة.

المساحات والأسعار المعلنة

وفقًا للبيان الرسمي الصادر عن صندوق الإسكان الاجتماعي يتم تقديم وحدات بمساحات مختلفة، حيث تبلغ مساحة الوحدات 75 مترًا مربعًا مع مقدم يبلغ 15 ألف جنيه، ووحدات بمساحة 90 مترًا مع مقدم 22 ألف جنيه.

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي

من المقرر أن يتم فتح باب الحجز لوحدات الإسكان الاجتماعي في بداية العام الجديد 2024 وذلك للفئات ذات الدخل المحدود، ويطلب دفع 10% من قيمة الوحدة عند الاستلام، مع إمكانية تقسيط المبلغ المتبقي على 30 عامًا باستخدام نظام التمويل العقاري.

الوثائق المطلوبة للتقديم

تحدد صندوق الإسكان الاجتماعي مجموعة من الوثائق الضرورية لتقديم طلبات الحجز على الشقق الجديدة منها:

صورة من بطاقة الهوية أو جواز السفر.

مستند يثبت الدخل الشهري الذي لا يتجاوز الحد الأدنى المطلوب.

شهادة تثبت حالة عدم العمل إذا كان المتقدم لا يعمل.

صور شخصية بحجم 4×6.

شهادات الميلاد والمستندات الأخرى إذا كانت ضرورية.

طرق الاستعلام

وفرت وزارة الإسكان عدة طرق للاستعلام عن حالة الطلبات، بما في ذلك الاستعلام برقم الهوية عبر الخط الساخن 5777 أو الاتصال بالأرقام 5777 أو 118 أو 090071117، في أوقات محددة خلال الأسبوع.

وتعتبر هذه الفرصة فرصة مهمة للحصول على سكن بأسعار ميسورة لفئات الدخل المحدود، والتي تأتي ضمن جهود توفير سكن للمواطنين بشروط ميسّرة.