مش هتدفع فواتير كهرباء تاني”.. شركة الكهرباء تعلن اخبار سارة بشأن العدادات القديمة

في خطوة نوعية تستهدف تحسين الكفاءة والتوفير، أعلنت وزارة الكهرباء عن تطبيق جديد يعزز التحول الرقمي في قطاع الطاقة والكهرباء، هذا النظام الجديد يلغي استخدام الفواتير الورقية التقليدية لتسديد الفواتير ويعتمد بدلاً عن ذلك على تطبيقات إلكترونية ومكائن الدفع الإلكتروني، مما يسهل عملية دفع الفواتير وتحصيلها بدون الحاجة إلى الفواتير الورقية.

قرار وزارة الكهرباء والطاقة الجديد

وفقًا للدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، شرح أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود الرامية لتبني التحول الرقمي، حيث أصبحت شركات توزيع الكهرباء مجهزة الآن بمكائن تعرض قيمة استهلاك الكهرباء شهريًا، وأكد أن هذه الماكينات كانت تستخدم بشكل مكثف ومكلف لطباعة الفواتير الورقية شهرياً، مما دفع الوزارة لاتخاذ خطوات فورية لإيقاف هذه الطريقة التقليدية والانتقال إلى الدفع الإلكتروني.

فوائد النظام الجديد

إضافة إلى التوفير الكبير في التكاليف والموارد، فمن المتوقع أن يوفر هذا النظام الجديد الكثير من الجهد والوقت للمواطنين، حيث يمكنهم الدفع عبر تطبيقات إلكترونية أو مكائن الدفع في أي وقت ومن أي مكان، دون الحاجة لتوزيع الفواتير.

مرحلة التحول الرقمي النهائية

وفقاً للدكتور أيمن حمزة، تعمل الوزارة حالياً على خطة تطبيق تحول رقمي لأصحاب العدادات القديمة، من خلال استخدام عدادات مسبقة الدفع، وتتطلع الوزارة خلال السنوات العشر القادمة لتحقيق هذه الخطة في مرحلتها الأخيرة، مما يعكس توقعات ناجحة لتبني هذا النظام بشكل فعال، بإستبدال الفواتير الورقية بالدفع الإلكتروني، تبرز خطوة وزارة الكهرباء هذه كخطوة إيجابية نحو تبني التكنولوجيا وتحسين تجربة الدفع للمواطنين، وتحقيقاً للكفاءة في استهلاك الموارد وتوفير الوقت والجهد للجميع.