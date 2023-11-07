الحق الفرصة.. قرارات جديدة بشأن إضافة المواليد الجديدة على بطاقة التموين 2023 عبر وزارة التموين

ازداد البحث من قبل المواطنين حول خطوات اضافة المواليد الجديدة على بطاقة التموين وما هي الشروط المطلوبة، وهل تم فتح باب التسجيل لكافة الفئات أم أن هناك فئات معينة فقط هي المسموح لها بإضافة الأبناء، كل هذه الأسئلة والمعلومات سوف نخبرك بها من خلال هذا المقال.

خطوات اضافة المواليد الجديدة على بطاقة التموين

تم الإعلان من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إمكانية إضافة المواليد على بطاقة التموين بصورة إلكترونية وذلك عبر موقع دعم مصر التمويني وسوف نخبرك عن الخطوات بالتفصيل:

سجل الدخول إلى موقع دعم مصر من خلال الرابط الإلكتروني.

أدخل رقم البطاقة التموينية من خلال موقع دعم مصر.

أنقر على فتح حساب جديد ومن ثم اختر خدمات التموين.

أدخل الاسم الأول للوالدة.

أنقر على خيار إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين.

اكتب اسم المولود الذي تود أن تقوم بإضافته بصورة رباعية ومن ثم ادخل الرقم القومي الخاص بشهادة الميلاد.

حدد صلة القرابة ” ضم الابناء” ومن ثم قم بالنقر على أيقونة إضافة.

ما هي شروط إضافة المواليد على بطاقات التموين

حرصت وزارة التموين على توضيح كافة المعلومات المتاحة حول إضافة المواليد وهي كالآتي:

مستحقي معاش تكافل وكرامة بالإضافة إلى حاملي كارت الخدمات المتكاملة.

مستحقي معاش التضامن الاجتماعي.

أبناء الشهداء وزوجة الشهيد.

أبناء الأسر البديلة.

وقد صرحت الوزارة أنه ينبغي ألا يقل عمر الأبناء المراد إضافتهم للبطاقة التموينية عن 4 سنوات، كذلك يشترط أن تقل قيمة المعاش عن 2500 جنيه وألا يزيد عدد أفراد البطاقة التموينية عن 3 أفراد.