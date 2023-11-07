للشباب والبنات.. شروط التقديم في معهد معاوني الأمن ومواعيد التقديم في موقع وزارة الداخلية 2023

تم الإعلان عن إطلاق رابط التقديم في معهد معاوني الأمن عبر موقع وزارة الداخلية 2023، وهو المعهد الخاص بتدريب وتأهيل الشباب من أجل إلحاقهم بأجهزة الأمن المختلفة وسوف نخبرك من خلال هذا المقال حول الرابط وخطوات التقديم.

التقديم في معهد معاوني الأمن عبر موقع وزارة الداخلية

أوضحت وزارة الداخلية إلى أنه سوف يتم فتح باب التقديم بصورة إلكترونية ويمكنك التسجيل من خلال إتباع هذه الخطوات:

سجل الدخول إلى موقع وزارة الداخلية المصرية.

أنقر على خيار ” التقديم في معهد معاوني الأمن”.

يجب عليك إدخال كافة البيانات المطلوبة بصورة دقيقة.

حمل الأوراق والمستندات المطلوبة من أجل التقديم وعليك التأكد من صحتها وذلك وفقًا لنموذج التقديم الإلكتروني.

أنقر على خيار ” تقديم الطلب”.

بعد الإنتهاء أدخل رقم الهاتف الخاص بك من أجل المتابعة والتواصل وقم بالنقر على تقديم الطلب.

موعد التقديم لمعهد معاوني الأمن 2023

أوضحت وزارة الداخلية أنه تم فتح باب التقديم من أجل قبول دفعة جديدة من الشباب الراغبين في الانضمام إلى معهد معاوني الأمن، وذلك بدءًا من 4 نوفمبر 2023 حتى يوم الخميس الموافق 7 ديسمبر من عام 2023.

أوراق التقديم للالتحاق بالمعهد

هناك مجموعة من الأوراق التي ينبغي على كافة الراغبين في الالتحاق والتقديم بمعهد معاوني الأمن إحضارها وهي كالآتي: